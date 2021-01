“No sé qué tipo de actor soy, pero creo que he hecho una carrera honesta“. Es la respuesta que Armando Espitia comparte a Forbes Life. El joven actor mexicano que ha consagrado importantes papeles durante su trayectoria se perfila para estar presente en las próximas nominaciones de los Oscar por el éxito de su más reciente trabajo: la cinta ‘Te llevo conmigo’.

No es casualidad que su nombre resuene en la víspera de premios: lo respaldan años de trabajo con papeles e interpretaciones que han trascendido en los principales foros de cine alrededor del mundo.

Para Espitia, ser actor fue algo que siempre vio en su futuro, una actividad a la que se concentró desde muy joven, siendo su prioridad como un camino que siguió de manera intuitiva.

El actor da vida a Iván en ‘Te llevo conmigo’, un cocinero que aspira a ser un gran chef en Estados Unidos. Foto: Cortesía.

La actuación como un camino intuitivo en su vida

“La verdad es que siempre supe que quería ser actor. Yo hacía música, tocaba el violín de chico y se volvió mi actividad alterna a la escuela. Lo hacía y me salía bien. Se convirtió en parte de mi vida, pero siempre sabía que quería hacer actuación; no sé por qué, ya que en mi casa no había ese estímulo“.

Su carrera ha sido marcada por inmersión en producciones independientes o cine de autor, situación que le atribuye a la naturaleza del cine que ha consumido. Recuerda que, como todo mexicano, comenzó viendo las películas de la televisión abierta, pero que conforme crecía, su interés iba más allá.

“Recuerdo una anécdota de la infancia con una amiga donde nos robábamos dinero que nos encontrábamos por allí para escaparnos al cine y ver películas de Hollywood de grandes producciones, a las que los niños teníamos acceso“.

A lo largo de su carrera, el joven actor mexicano ha consolidado importantes papeles. Foto: Cortesía.

En su adolescencia, su acercamiento al cine internacional de autor —según sus palabras— “le abrieron el mundo“. Ese fue el inicio de comenzar a curiosear con este tipo de cine que marcó su debut en el cine profesional, ‘Heli’; adscribe su llegada a ella por la educación que el cine había marcado.

A partir de esta cinta y la exposición que le dio a nivel internacional, Armando Espitia logró ganarse la confianza de otros directores con su trabajo para continuar con este tipo de personajes que inconscientemente han llegado a su vida.

“De algún modo no lo he buscado conscientemente… al final yo sigo haciendo audiciones, el tipo de películas que más me gustan son a las que más les hecho ganas para quedarme. En realidad, en México, por lo menos yo, no estoy en una posición de elegir los proyectos y tomar las decisiones a full de lo que estoy haciendo, sino de ir probando y descubriendo qué tipo de actor soy“, expresó Espitia.

“Voy a seguir este camino en esta carrera que es tan impredecible“

El actor vive un momento glorioso en su carrera, lo cual lo ha puesto a reflexionar sobre en el punto en el que se encuentra, creyendo aún más en ella y en los personajes que ha hecho, los cuales considera que hablan de él en algún momento de su vida.

“He tenido un montón de temas y personajes que me son pertinentes a mí en mi vida, y que he tenido la fortuna de sacarlos para la gente.“

‘Te llevo conmigo’, la consumación de un sueño

Aunque el año anterior fue complicado en muchos aspectos, para Espetia sorprendentemente llegó con buenas noticias en su carrera. Cuatro películas donde participa fueron estrenadas en el transcurso de los meses, pero sin lugar a dudas, su participación en la cinta mexicoamericana ‘Te llevo conmigo’, es la que le ha traído mayores satisfacciones.

Su llegada a esta producción fue de la manera más normal en el medio: por un casting. Recuerda que se encontraba filmando otra película —la cual en ese entonces tenía su prioridad—, cuando recibió la invitación. Muchos lo veían en el perfil del personaje, por lo que entregó una audición a la que consideró ‘demasiado casual’ grabada desde su celular, de la que la directora Heidi Ewing recordó y enamoró para quedarse en el papel.

Foto: Cortesía.

En ella interpreta a Iván, un hombre que deja atrás al amor de su vida y su familia para perseguir sus sueños en la ciudad de Nueva York. Esta interpretación le ha valido grandes comentarios de crítica especializada desde su estreno en el pasado festival de Sundance, y que lo perfilan a una nominación en la categoría de Mejor Actor en los próximos Oscar.

Lo característico de esta cinta para el actor es que está basada en una historia real y que representa un abanico de temas como la homofobia, la migración, la búsqueda de quién eres y la de los sueños profesionales, —este último, tema sobre el que se identificó mucho con su personaje—.

“Eso le da mucho arraigo con la gente cuando la ve. Hemos tenido una respuesta emotiva. La lees: una historia épica emocionante donde tienes que cruzar países, luchar para conseguir un trabajo y por el amor de tu vida, te emocionas como actor“.

Armando Espitia señala el increíble trabajo que participó en ‘Te llevo conmigo’, en especial de la directora Heidi Ewing —en ésta, su primera ficción— después de conseguir una nominación en los Oscar por su trabajo como documentalista. Es esa sensibilidad que transporta a la cinta para hacerla una película más humana.

Al ser una historia real, el actor tuvo un único acercamiento con la persona en que se inspiró la cinta; esto, con la finalidad de crear un personaje distinto y no una réplica. Esta aproximación generó la empatía necesaria para poder crear un personaje completo basado en las memorias.

“Yo creo que eso lo dejó a él con mucha calma. Sentí que me entregó su historia para que yo la contara libremente. Al menos no se ha quejado y seguimos siendo amigos —ríe—, creo que está contento, sobre todo por la repercusión que ha tenido“.

La cinta se grabó en distintas locaciones de México. En Estados Unidos se grabó en la ciudad de Nueva York. Foto: Cortesía.

Los retos, como cualquier otra producción, salieron a relucir. Para Armando Espetia, además de lo difícil que fue grabar algunas escenas en el desierto emulando el cruce de la frontera, curiosamente recuerda como la preparación de su papel lo hizo valorar al personal que trabaja en las cocinas de los restaurantes.

“Mi personaje es chef, entonces pasé por clases de cocina. La directora me llevó a un restaurante para pedir trabajo como asistente de cocina. Después de trabajar todo el día le llamé y le dije que no podía más por lo demandante que fue, desde allí le guardo respeto a la gente que trabaja en cocinas“

Nominación al Oscar a la vista

Definitivamente esta cinta llegó a una etapa importante de transición en la vida de Armando Espetia como lo mencionó en entrevista. ‘Te llevo conmigo’ sigue sumando importantes reconocimientos, esperando consumarlos en la próxima entrega de premios Oscar donde, según especialistas, podría tener una o varias nominaciones.

Al preguntarle sobre esta posible nominación en la categoría de Mejor Actor, el actor respondió que es un sueño.

“Es bien chistoso, por que en verdad lo dicen todos los actores, pero uno no piensa en las consecuencias que pueda tener la película… Ahora que mencionen que pueda estar nominada y que yo esté en las predicciones de Mejor Actor, yo lo veo como un sueño, como un regalazo“.

Foto: Cortesía. Aún faltan semanas para conocer las ternas finales que conformarán los próximos premios. Pese a esto, el actor se siente preparado por si recibe la nominación que muchos actores persiguen durante sus carreras.

“Qué más necesito que saber festejar y celebrar. Amo mucho la película, estoy orgulloso y respeto mucho al equipo, así que cualquier cosa buena que le pase a la película sé que voy a estar acompañado por un grupo de amigos que celebraremos por lo orgullosos que estamos de la cinta“.

El actor está a la espera de la noticia —por lo pronto tiene otros proyectos venideros, como una cinta que grabó el año pasado— y el inicio de un nuevo proyecto para los primeros meses de este 2021. De igual forma, con el éxito de esta cinta, prevé expandir a otro tipo de proyectos internacionales, sin dejar de lado el cine que se hace en México y Latinoamérica.

