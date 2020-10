7 series de Netflix que pocos han visto y que valen mucho la pena

Desafortunadamente, no todo el contenido de estreno de Netflix triunfa entre sus suscriptores. En los últimos meses, la compañía ha añadido una considerable cantidad de series que en ocasiones no resultan llamar la atención en sus estrenos, sin embargo, detrás de ellas se encuentran historias que valen mucho la pena.

El que no alcancen a llegar a ocupar un espacio en el Top de lo más visto no significa que no sean buenas. Por tal motivo, hemos reunido algunas de las más recientes series de Netflix de estreno para poderles conceder una segunda oportunidad.

Originarias de distintos países donde la compañía tiene presencia, estas series prometen hacerte pasar horas de entretenimiento. Toma nota:

La revolución

El drama sobrenatural se hace presente en el catálogo de Netflix con esta producción original francesa. Esta serie presenta una reversión de la historia, donde una enigmática enfermedad asola la Francia del siglo XVIII, originando así una confrontación brutal entre los rebeldes y la aristocracia.

Bárbaros

Si algo nos han dejado claro las producciones originales alemanas para Netflix es la muestra de su calidad. ‘Bárbaros’, llega para mostrarnos un suceso histórico de la famosa Batalla del Bosque de Teutoburgo; los fanáticos de los vikingos lo agradecerán. Violencia, drama y guerra envuelven los seis episodios de esta producción. La serie mostrará la perspectiva germánica de este suceso, la cual poco se conoce al tener solo las versiones romanas.

Hacia el lago

La ciencia ficción de esta serie no se aleja mucho de la realidad que estamos viviendo. Una plaga amenaza con destruir la civilización, por lo que algunos que resisten arriesgan su vida en la lucha feroz por sobrevivir.

En ocho episodios, la serie de Netflix combina elementos de distintos géneros para mostrar su intensa trama, donde la humanidad está a punto de perder el control ante el acecho de lo que acontece. Muchos consideraron a esta serie como la producción que predice el futuro de la pandemia.

La valla

Una producción española adquirida por Netflix quiere repetir su éxito ahora en streaming. ‘La valla’, es una serie ambientada en el futuro en el año de 2045, donde España se convirtió en un régimen dictatorial por la falta de recursos naturales. La vida de los sobrevivientes cambia radicalmente; las ciudades son divididas de los pueblos con una valla.

Oktoberfest: cerveza y sangre

Un poderoso thriller ambientado a la perfección, nos trae la historia de un ambicioso cervecero llamado Curt Prank, quien en el año de 1900 emplea tácticas brutales para dominar el legendario y lucrativo Oktoberfest de la ciudad.

Gambito de dama

Esta miniserie llegó a Netflix con importantes cartas para convertirse entre lo mejor del año en sus estrenos. Interpretada por la actriz Anya Taylor-Joy, la historia muestra a una pródiga jugadora de ajedrez que tiene que luchar con su don y los problemas de sus adicciones, en un mundo considerado solamente para hombres. La destreza de la historia, los escenarios y la representación de la época, hacen de esta serie un deleite.

Un buen partido

Desde la India llega este drama romántico a Netflix. La serie se desarrolla en medio del malestar social y los problemas políticos que atraviesa el país durante la post-partición; una madre se propone encontrar el marido ideal para su hija, pero ella no está segura de que una boda sea lo que quiere para su vida.

