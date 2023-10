Assouline lanza nuevo libro sobre Barbie

Susan Shapiro, coautora de libros como Five Men Who Broke My Heart, The Forgiveness Tour y American Shield, en conjunto con Assouline (la marca de lujo cultural), crearon el libro “Barbie” con motivo del 65 aniversario de la icónica muñeca.

El libro está dedicado a la fascinante historia de Barbie, creada por la fundadora de Mattel, Ruth Handler, una mujer que desafió las convenciones de la década de 1950 y estableció para las mujeres un rol diferente al de esposa y madre. La misma Handler consideró que su filosofía sobre Barbie era que a través de este juguete las niñas podrían ser lo que quisieran ser, resaltando el hecho de que las mujeres tienen opciones.

El libro explora la evolución de la muñeca desde 1959 hasta la actualidad, enfatizando hechos que marcaron la transformación de Barbie, las diferentes versiones especiales lanzadas al mercado, datos curiosos e imágenes inéditas.

Asimismo, los lectores descubrirán a través de las páginas la singular magia de la muñeca con la cual las niñas pueden proyectar sus propias fantasías, como el ser doctora, estrella de rock, paleontóloga, medallista olímpica, jugadora de béisbol o ecologista.

También encontrarás información sobre el papel que Barbie ha desempeñado en la alta costura, la cultura pop y la política, así como una cita de Margot Robbie junto con una foto de la actriz interpretando a la muñeca.

“Barbie” cuenta con una portada hecha de seda rosa y estará disponible pre-orden en Assouline por 105 dólares.

Algunos modelos de la emblemática muñera marcaron un hito en la historia, por ejemplo, en 1965 Barbie se convirtió en astronauta y viajó al espacio, 18 años antes que Sally Ride; en 1968, en medio de la lucha por los derechos civiles, la mejor amiga de Barbie, la afroamericana Christie, alentó la tolerancia racial, y en 1992 la icónica muñeca se convirtió en la primera mujer presidenta de Estados Unidos, años antes de que una mujer se postulara para dicho cargo.

A la izquierda: Las muñecas Barbie Eco- Leadership Team (2022), diseñadas para que las niñas exploren carreras asociadas a sustentabilidad, están fabricadas con plástico parcialmente reciclado. A la derecha: La primera edición de Barbie de 1959.

Hoy en día se han comprado en todo el mundo más de mil millones de muñecas Barbie con más de 250 carreras, ofertadas en una variedad de diferentes nacionalidades, etnias y tipos de cuerpo, detalles que la convierten en un objeto coleccionable.

