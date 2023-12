Ryan Gosling lanza versión navideña del éxito sorpresa ‘I’m Just Ken’, parte del EP con temática ‘Barbie’

El miércoles se lanzó en plataformas de streaming un EP de cuatro canciones protagonizado por Ryan Gosling como Ken de “Barbie”, la película más taquillera del año, que incluye una versión “Merry Kristmas Barbie” del éxito nominado al Grammy “I’m Just Ken”. “

HECHOS CLAVE

El álbum titulado “Ken The EP” fue lanzado por Gosling y los compositores de “Barbie” Mark Ronson y Andrew Wyatt con cuatro versiones de la misma canción, cuya versión original debutó en el puesto 87 del Billboard Hot 100 este verano y Ha sido nominado al Globo de Oro, al Grammy y a otros premios.

A la versión original de la canción se unen en el disco “I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie)”, “I’m Just Ken (In My Feelings Acoustic)” y “I’m Just Ken (Purple Disco Machine Remix)”.

La versión navideña de la canción presenta a Gosling cantando la emotiva balada sobre los sonidos de las campanas navideñas tradicionales y agrega coros al estilo de un coro navideño.

ANTECEDENTES CLAVE

“Barbie” fue la película con mayor recaudación del año con 1.440 millones de dólares en todo el mundo, según Box Office Mojo. La banda sonora de la película también logró un éxito comercial, con “I’m Just Ken” de Gosling, “Dance The Night” de Dua Lipa, “Speed Drive” de Charli XCX y “Barbie World” de Nicki Minaj y Ice Spice en el Billboard Hot 100. La banda sonora de “Barbie” obtuvo un total de 11 nominaciones al Grammy, incluida la de mejor canción escrita para medios visuales por “I’m Just Ken”, y grabación del año por “What Was I Made For?” de Billie Eilish. y mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales. La película ha aparecido en casi todas las listas de predicciones de nominados al Premio de la Academia en una categoría u otra, especialmente para los premios basados en la puntuación. Billboard predice “I’m Just Ken” y “¿Para qué fui hecho?” estará en competencia por la mejor canción original, y que la banda sonora general también podría ganar una nominación.

A QUÉ PONER ATENCIÓN

La lista de finalistas del Premio de la Academia 2024 se revelará el 21 de diciembre y los nominados se anunciarán formalmente el 23 de enero de 2024.

HECHO SORPRENDENTE

Mark Ronson y Andrew Wyatt, quienes escribieron “I’m Just Ken”, ganaron el Premio de la Academia a la mejor canción original hace cinco años por “Shallow”, interpretada por Bradley Cooper y Lady Gaga en “A Star Is Born”.

‘Can you feel my Kennergy?”, hilarante y provocador, la versión dle track con total sello de Mark Ronson.

