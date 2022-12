‘Barbie’: Las primeras imágenes reveladas

El teaser trailer de la cinta live-action de Barbie ya fue revelado y muestra las primeras imágenes del mundo de fantasía de la muñeca más famosa del mundo.

Contrario a lo que se podría pensar, este avance no está inundado de tonos rosas, al contrario, cuenta con una paleta de diferentes colores e incluye algunas escenas que formarán parte de la cinta. Si aún no lo has visto, aquí te lo compartimos.

El primer vistazo

Al inicio del teaser se percibe un homenaje a la cinta 2001:Una odisea del espacio (1968) que fue dirigida por Stanley Kubric. En donde se puede ver a unas niñas en el desierto jugando con muñecas bebés, hasta que son sorprendidas por unas piernas enormes que forman parte de Barbie, quien luce un traje de baño —muy similar al que portaba la primera muñeca Barbie de la historia, en 1959—.

Cuando las niñas descubren que se trata de una muñeca con forma adulta, quedan asombradas y comienzan a destruir a los bebés de juguete, hasta que uno de ellos es lanzado hacia el espacio, tal como en la cinta de Kubric.

Posteriormente, aparece el logo de Barbie, seguido de diferentes escenas en donde se muestra lo que parece ser Barbieland, así como algunos planos en donde es posible reconocer a Ryan Gosling como Ken, a Kingsley Ben-Adir, Ncuti Gatwa, Issa Rae y Simu Liu, tan solo por mencionar a algunos de los actores.

¿De qué trata la nueva película de Barbie?

Debido a que no se han revelado más detalles al respecto, solo se cuenta con la descripción de la sinopsis: Barbie se aventura al mundo humano después de ser expulsada de Barbieland por no ser considerada como una muñeca perfecta.

Sobre la producción

La cinta es protagonizada por Ryan Gosling como Ken y por Margot Robbie como Barbie, quien además figura como la productora de la película. La dirección del film estuvo bajo la batuta de Greta Gerwig: Mujercitas (2019) y Lady Bird (2017) y contó con un presupuesto de 100 millones de dólares. Su estreno está programado para el mes de julio de 2023.

