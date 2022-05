Cannes anuncia el comienzo de una edición que mira al futuro del cine

El Festival de Cine de Cannes levantará mañana el telón de su 75 edición, que apostará por “mirar al futuro” y en la que un total de 21 filmes -sólo cinco dirigidos por mujeres- se disputarán la Palma de Oro entre el 17 y el 28 de mayo.

Como parte de esa mirada al futuro el certamen acogerá, entre el 24 y el 25 de mayo, un simposio organizado por el mexicano Guillermo del Toro en el que un grupo de cineastas debatirán sobre el futuro de su oficio, ha anunciado en rueda de prensa su delegado general, Thierry Frémaux.

“Cuando cumplimos 70 años nos centramos en la historia del festival y ahora queremos mirar al futuro”, ha dicho Frémaux, un análisis que tendrá en cuenta “todo lo que ha ocurrido en estos cinco años: la explosión de directoras y de jóvenes cineastas y lo que ha sufrido el cine” en los dos años de pandemia.

El festival, que arranca mañana con la proyección fuera de concurso de la comedia de zombis “Coupez!”, de Michel Hazanavicius, ha sufrido en esta jornada previa un ataque a sus sistemas informáticos que ha bloqueado durante horas el sistema de reserva de entradas. View this post on Instagram A post shared by Festival de Cannes (@festivaldecannes)

A pesar de ello, Frémaux ha asegurado que el sistema ha mejorado con respecto al año pasado, cuando se puso en marcha por primera vez para evitar las colas en las entradas de las salas de proyección.

En su tradicional equilibrio entre el cine de autor, los “blockbusters” de Hollywood y su compromiso político, Cannes recibirá este año a maestros del cine como David Cronenberg o George Miller y a estrellas como Tom Cruise, Anne Hathaway, Tilda Swinton o Idris Elba.

Tom Cruise recibirá un homenaje el próximo miércoles y presentará en una proyección especial su secuela de “Top Gun”. “Es uno de los actores con más éxito en sus proyectos en la historia del cine y que ha guardado fidelidad a los directores con los que ha trabajado”, maniestó Frémaux, que también ha destacado su entrega total al cine ya que nunca ha hecho “series o publicidad”. Foto: Paramount Pictures.

Con respecto a la situación política, Frémaux ha comenzado la rueda de prensa expresando su apoyo “total y no negociable” al pueblo ucraniano y a su presidente, un apoyo que se hará palpable con proyecciones como “Mariuopolis 2”, el documental póstumo rodado en Ucrania por el cineasta lituano Mantas Kvedaravicius, abatido por soldados rusos en Mariúpol el pasado 2 de abril.

Sobre la presencia rusa, ha recordado que mantienen la posición anunciada al comienzo de la guerra de no recibir “ninguna representación oficial”, ni de instancias gubernamentales ni de periodistas que trabajen en medios oficialistas.

Sí compite en sección oficial el disidente ruso Kirill Serebrennikov (“Tchaikovsky’s Wife”), quien logró recientemente salir de su país tras cumplir arresto domiciliario. Sobre la postura de quienes piden “boicot total”, Frémaux ha dicho que puede comprenderlo ya que se trata de “gente que está bajo las bombas, en un país agredido e invadido”.

En cuanto a las cinco mujeres directoras en sección oficial -Claire Denis, Kelly Reichardt, Valeria Bruni Tedeschi, Leonor Serraille y Charlotte Vandermeersch- ha defendido que “no son pocas”, y que ese 25% se corresponde con el porcentaje de postulantes mujeres.

También ha subrayado que en el caso del cine francés las mujeres representan un 65% en la sección oficial porque “Francia es un país con muchas directoras”, ha recordado que hay paridad en los jurados y que el año pasado en todas las secciones ganaron mujeres. “Las cosas evolucionan de forma positiva”, ha insistido.

A partir del 1 de julio será también una mujer quien tome el relevo en la presidencia del festival a Pierre Lescure, la alemana Iris Knobloch, que se mantendrá al frente durante los próximos tres años.

* Con información de EFE.

