Cannes 2022: Mexicanos que estarán y películas más esperadas

La 75ª edición del Festival de Cannes se llevará a cabo del 17 al 28 de mayo 2022. Con ello el renombrado encuentro cinematográfico volverán a su fecha habitual para reunir a celebridades de todo el mundo.

Esta cita anual contará con la participación de distintos mexicanos quienes estarán en la búsqueda por conseguir alguno de los reconocimientos o, simplemente, tener la oportunidad de mostrar sus trabajos para esta exclusiva audiencia.

El país se hará presente en la ciudad francesa a través de nombres como el productor Julio Chavezmontes, quien asistirán al Festival de Cannes por tercer año. Esta vez para presentar la cinta de Ruben Östlund ‘Triangle of Sadness’, misma que compite para ganar la Palma de Oro. En tanto, la directora mexicana Kim Torres presentará su cortometraje ‘Luz nocturna’, el cual competirá en la selección oficial.

La secuela de "Avatar" ya tiene título y fecha de estreno

Aunque no competirá, el cortometraje ‘La colmena’ se proyectará dentro de la sección oficial Short Film Corner. Este muestra la inseguridad que vivieron los estudiantes en la Universidad de Guanajuato entre los años de 2015 a 2019.

Películas más esperadas en el Festival de Cannes

Uno de los momentos más llamativos será la presencia de Tom Cruise, quien continuarán con la promoción de ‘Top Gun: Maverick’. Ahí se le rendirán un tributo especial por el conjunto de su carrera, el mismo día del estreno mundial para su nueva cinta de acción. Es decir, el 18 de mayo. View this post on Instagram A post shared by Elvis Presley (@elvis)

Por su parte, el 24 de junio se estrenará ‘Elvis’, en la cual se muestran algunos de los mitos y secretos sobre la estrella del rock estadounidense, a través de esta cinta biográfica, protagonizada por Austin Butler.

Otra de las películas que ha generado muchas expectativas es ‘Les Crimes du Futur’, misma que será parte de la competencia oficial. En ella, el director David Cronenberg muestra un futuro no tan lejano en el cual los humanos manipulan y juegan con la metamorfosis de sus órganos durante inquietantes experimentos.

Anya Taylor-Joy: "Estoy deseando hacer una película en español"

Entre los títulos que también competirán en el Festival de Cannes se encuentra ‘Armageddon Time’ misma que causó muchas expectativas desde que se anunció su producción. Por lo que Anna Hathaway y Anthony Hopkins se harán presentes al estelarizar este largometraje.

Son en total 47 películas las que componen la lista completa que se proyectará durante esos días. Otra que ha llamado la atención es ‘Coupez!’. Esto porque se trata de una cinta de zombies pero francesa, misma es que dirigida por Michel Hazanavicius.

Con ello, el Festival de Cannes volverá a lucir en su esplendor para la edición de este 2022.

