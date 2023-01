‘Tótem’, de Lila Avilés, compite por el Oso de Oro de Berlinale

La película mexicana ‘Tótem’, de Lila Avilés competirá por el Oso de Oro de la 73 edición de la Berlinale, un anuncio hecho por el director artístico del festival, Carlo Chatrian.

“Hemos abierto la selección con una película en la que una niña tiene el papel principal” -la española “20.000 especies de abejas”, de Estíbaliz Urresola Solaguren– “y cerramos con otra hecha por otra joven cineasta, Lila Avilés, de México, y con una joven protagonista”, subrayó Chatrian.

And finally, with great pleasure, we present the 2023 Competition line-up! More than ever, this year’s selection aims to be as open as possible to all cinematic forms. 18 films will compete for the Golden and the Silver Bears. Check out the line-up: https://t.co/j445rg9D6D pic.twitter.com/2vJf5U4HlZ