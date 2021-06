‘Cruella’: datos que hacen aún más sorprendente la película de Disney

‘Cruella’ sigue gozando de gran éxito. La más reciente película en live action de Disney, cuya protagonista es una de las villanas más memorables de las películas animadas, ha conquistado a grandes y chicos. La cinta protagonizada por Emma Stone escarba entre los orígenes del personaje dándonos a conocer aspectos nunca antes vistos.

A unas semanas de su estreno en cines de nuestro país, así como en la plataforma de streaming de Dinsney+ a través de Premier Access, la cinta ha logrado cautivar la atención de grandes y chicos. ‘Cruella’ es un viaje nostálgico; desde su música, su vestuario y sus escenarios nos transportan a otra época.

En la historia, la actriz Emma Stone interpreta a Estella, una joven inteligente, creativa y muy determinada que vive de estafas y otras fechorías en las calles londinenses, pero está decidida a hacerse famosa por sus diseños.

También puedes leer: 5 series secretas en Netflix que pocos conocen esperando ser descubiertas

Cuando la baronesa Von Hellman (Emma Thompson), una leyenda de la moda, advierte el talento de la joven diseñadora, comienza un camino de transformación para Estella que la llevará a inclinarse a su lado malvado y convertirse en la elegantísima Cruella, una mujer desmedida y ávida de venganza.

Foto: Cortesía Disney.

Si ya fuiste de los miles de espectadores que han posicionado a la película entre lo más visto en las salas de cine, seguramente no has dejado de hablar de ella, si no es así, ¿Qué estás esperando? A continuación te compartimos algunos datos de los que seguramente desconocías de ‘Cruella’. Estamos seguros te sorprenderá aún más.

El origen de la maldad

La película nos remonta a la infancia y adolescencia de Cruella de Vil, quien nació con el nombre de Estella. Con el salto del tiempo el espectador descubrirá las circunstancias en las que creció para comprender los orígenes de su maldad.

El productor Andrew Gunn, compartió que buscaban explorar por qué era como era, ya que según él, el público solo tenía en mente la idea de que Cruella quería hacer un abrigo con la piel de los dálmatas, por que tuvieron que ofrecerle algo nuevo aunque esto implicara trastocar las expectativas.

El legado de los 101 dálmatas

Como la historia de ‘Cruella’ transcurre antes de los acontecimientos de las películas ‘101 dálmatas’ (tanto del clásico animado de 1961 como de la versión de acción real de 1996), la diseñadora de vestuario Jenny Beavan tuvo libertad creativa a la hora de imaginar los looks para los personajes.

Dos elementos que sí debían estar presentes eran el uso del blanco y negro en Cruella y la fuerte impronta de los dálmatas, pero la hoja estaba prácticamente en blanco a partir de allí.

Emma Stone, una Cruella sin cuestionamientos

Foto: Cortesía.

Los productores Andrew Gunn y Marc Platt siempre tuvieron en la mira a Emma Stone para interpretar a la villana. Destacando el humor, la agudeza, la exquisitez que le brinda al personaje, además de hacerlo tan real. Incluso Gunn afirmó que Stone tuvo la capacidad para interpretar a un personaje desagradable y egoísta, y al mismo tiempo conquistar al público.

“Puede pasar de la maldad a lo desgarrador en cuestión de segundos. Es una actriz que hace que el público quiera que ella gane al final de la película. Tiene una habilidad impecable para el humor y realmente habita los personajes que crea, haciendo que sean todos distintos y memorables”.

Descubre: Es oficial: actriz mexicana se une al reparto de la serie ‘Resident Evil’ de Netflix

Un momento, un lugar

El momento histórico y el lugar en el que transcurre ‘Cruella’ acompañan a la perfección el proceso emocional que atraviesa la protagonista. La mayor parte de la acción transcurre en la Londres de los años setenta, una época disruptiva en los mundos de la música y la moda, atravesada por movimientos emergentes como el punk. Ese contexto sociocultural es el marco ideal de la metamorfosis de Cruella. En el camino, se va conociendo a sí misma y aprende a ser sincera consigo misma.

Explosivo Rock n’ Roll

La banda de sonido de ‘Cruella’ es una explosión del rock emergente de la década del ’70, sonidos pop más tradicionales y música actual. Recientemente, se dio a conocer “Call me Cruella”, la canción original de la película interpretada por Florence + The Machine que encabeza la banda sonora. La música se convierte así en un personaje más de la película que no opaca los diálogos e inyecta energía y rebelión, agregó Gunn.

Alma Punk

Algo es seguro, Emma Stone en su personaje de Cruella, nos trae despliegue de moda. Foto: Cortesía Disney.

La estética de la película está fuertemente atravesada por el espíritu del punk. Más allá de la presencia de bandas como ‘The Clash’ o ‘Blondie’ en la banda de sonido, el vestuario de Estella también tiene una fuerte impronta de este movimiento contracultural de fines de los ‘70, con guiños a diseñadores icónicos como Vivienne Westwood, y exponentes artísticos como la cantante alemana del punk y new wave Nina Hagen. El peinado y maquillaje del personaje, en tanto, también están fuertemente influenciados por el punk.

No dejes pasar: Netflix comparte el trailer de la cuarta, y última temporada de ‘Atypical’

Recreación perfecta

‘Cruella’ se filmó en los estudios de cine Shepperton, en las afueras de Londres, y en 44 locaciones increíbles de la capital británica a lo largo de 40 días. Como la historia transcurre en los años setenta, muchas de esas locaciones fueron adaptadas al estilo y la estética de aquel momento. A su vez, las tomas aéreas de la ciudad de Londres, que cambió tanto en los últimos 50 años, fueron retocadas digitalmente.

Protagonistas perrunos

Una parte esencial de la película es la participación de los adorables perros. Para lograr el resultado, el equipo convocó a un selecto grupo de animales actores, mayormente integrado por perros rescatados y otros provenientes de los hogares de los entrenadores.

Los participantes fueron bien atendidos durante la filmación, incluso se contó con el monitoreo de la organización estadounidense de protección de animales ‘The Humane Society’. También se hizo uso de efectos especiales para recrear otros perros por computadora como los tres dálmatas de la baronesa.

Una escena icónica que cobra vida

Foto: Cortesia Disney.

La escena de la versión animada de ‘101 dalmátas’ en la que Cruella conduce alocadamente un Panther De Ville para atrapar a sus perritos que escapan en una camioneta es una de las más recordadas del cine. En ‘Cruella’, el equipo supo que quería incluir una secuencia que hiciera referencia a aquella escena icónica.

En tendencia: ‘Loki’: todo lo que debes saber de la nueva serie de Marvel

Para eso, se crearon dos modelos de Panther De Ville para la película. Uno de ellos, en color bronce, es robado por Cruella cuando necesita escapar velozmente de una fiesta, lo que conduce a una versión de acción real de la emblemática escena del clásico animado de 1961.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí