5 datos que no sabías sobre Iron Man

Iron Man es uno de los superhéroes más icónicos de Marvel, pero aparentemente su historia llegó al fin en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Sin embargo, algunos datos sobre este vengador no fueron develados lo largo de la saga, es por eso que aquí te contamos algunos detalles que probablemente no conocías.

La armadura más poderosa

La Godbuster apareció en el cómic Tony Stark: Iron Man #10, cuando el superhéroe creó una realidad virtual muy avanzada que le permitió liberar su mente y construir esta armadura con la que derrotó a uno de los villanos más poderosos. Pero el poder de la Godbuster fue tal que el mismo Iron Man decidió destruirla —luego de derrotar a su oponente— debido a que consideraba que esta no debería existir.

Su sucesora

Tal como otros personajes del UCM, Iron Man tendrá una sucesora, se trata de Iron Heart —Dominique Thorne—, una joven que creará una armadura similar a la de El Hombre de Hierro. Dicho personaje hizo su aparición en los comics en El Invencible Iron Man #7 y formará parte de la quinta fase de Marvel, a través de una serie que constará de seis episodios, sin embargo, estos estarán disponibles hasta 2023.

La edad en la que muere

En el UCM Howard Stark revela que Tony nació el 29 de mayo de 1970, además se señala que la película Vengadores: Endgame (2019) se suscita en el año 2023, por lo tanto cuando Iron Man muere tiene 53 años de edad. No obstante, este personaje ha muerto en repetidas ocasiones en cómics como: Civil War II (2009), Reinado Oscuro: Los 4 Fantásticos 3 (2009), What If volúmen 2 (1994), What If Civil War (2007), Exiliados 47 (2004) y muchas otras más.

Su participación en Secret Wars

En el cómic Secret Wars Tony Stark no participa en la historia como tal, debido a que pone una pausa en su carrera, sin embargo, sí se ve a un Iron Man debido a que su amigo James Rhodney se coloca la armadura por una larga temporada, pero posteriormente Stark reclama su puesto.

No solo formó parte de Avengers

Aunque en el UCM Iron Man es un elemento primordial para los Avengers, en los cómics forma parte de otros pilares. Después de Civil War, Tony se vuelve director de S.H.I.E.L.D. y durante un breve periodo se une a los Guardianes de la Galaxia en Guardianes de la Galaxia: Vengadores Cósmicos. Sin embargo, estas fases no se reflejaron en las películas.

