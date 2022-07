X-Men y Kamala Khan: ¿Qué los relaciona?

Desde hace tiempo los seguidores de X-Men y Marvel esperaban ansiosos el encuentro de dichos personajes, pero nada de esto se había confirmado hasta ahora, luego de que la serie de Ms. Marvel llegara a su fin. En ella se reveló la incorporación de los mutantes al UCM. ¡Conoce todos los detalles!

El brazalete

En Ms. Marvel Kamala Khan obtiene sus poderes a través de un brazalete, esto explica uno de los motivos por los cuales su familia no poseía las mismas habilidades que ella, pues se advierte que el brazalete no brindaba por sí solo dichos poderes, porque si una persona común lo usa, no ganaría habilidades extraordinarias.

Y es aquí donde encaja la otra explicación, la cual se revela al final de la serie, cuando Bruno le dice a Kamala que volvió a analizar su ADN y descubrió una mutación en sus genes, mientras se escucha de fondo la intro de la serie animada de los X-Men de 1997, para permitir que la audiencia descubra más sobre el origen de esta superheroína y comprenda que ella es la primera mutante en llegar al UCM.

La llegada de los X-Men

No obstante, el final de la serie de Ms Marvel no fue la primera pista que se hizo pública, ya que en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se reveló la primera referencia sobre la llegada de los X-Men. En esta película apareció Charles Xavier, el líder de los X-Men, en un vehículo muy similar al que aparecía en la serie animada del 97.

Pero esta señal pudo pasar inadvertida para muchos, debido a que se tenía entendido que esa situación era solo una variante del multiverso, por lo tanto, no era un hecho que pudiera suceder la llegada de los X-Men al UCM. Ahora esa teoría se ha confirmado gracias a Ms. Marvel.

Además, vale la pena recordar que en Black Panther: Wakanda Forever se verá la llegada de Namor, un personaje que forma parte de los cómics, quien se distingue por ser hijo de un vengador y el primer mutante conocido por Marvel, lo cual refuerza la idea de la llegada de los X-Men.

¿Estás listo para conocer esta nueva etapa de los superhéroes?

