Disney+ ha confirmado que ‘WandaVision’ sí llegará este año. Una noticia alentadora para los próximos usuarios de la plataforma de streaming de México y Latinoamérica, esta producción se sumará a la lista de estrenos que llegarán junto con el estreno de la plataforma.

La fecha está puesta. El próximo 17 de noviembre llegará por fin Disney+, y con él, importantes estrenos originales, acerca de los cuales la compañía ha dejado conocer más en estos últimos días.

También puedes leer: Disney Plus ya tiene fecha oficial para su estreno en México

Ve ajustando tu calendario, porque además de todo el contenido que ya cuenta de Disney (Pixar, Star Wars, National Geographic y contenido que perteneció a Fox, como Los Simpson), la compañía sigue apostando por su contenido original.

Una de las series más esperadas es sin duda ‘The Mandalorian’, la cual tendrá ya dos temporadas cuando se estrene la plataforma en México y Latinoamérica. No obstante, habrá más sorpresas que te compartimos a continuación:

LEGO Star Wars Holiday Special – 17 de noviembre

Foto: Cortesía Disney plus.

Basado en un spin-off de la película (pobremente recibida por los fanáticos de la franquicia), llegará esta cinta del mundo de LEGO muy al estilo de Star Wars. Su estreno es el día que llega la plataforma a México y Latinoamérica, por lo que será la producción original más fresca que reciba a los nuevos suscriptores. La cinta nos acercará a las fiestas decembrinas que parecen ya estar a la vuelta de la esquina, pero eso sí, acompañados de los personajes de la saga de la última trilogía en una aventura situada después de ‘El ascenso de Skywalker’.

El maravilloso mundo de Mickey Mouse – 18 de noviembre

Foto: Cortesía Disney.

Disney celebrará a lo grande el cumpleaños del personaje de la compañía. Por tal motivo estrenará una serie de cortos animados con veinte capítulos en su haber. 92 del personaje traerán una celebración sin igual que estará disponible solo en la plataforma de Disney+. Los dos primeros cortos se estrenarán este día, mientras que cada viernes siguiente llegará uno a uno hasta tener los primeros diez. Los siguientes llegarán hasta el próximo año.

Marvel 616 – 20 de noviembre

En el área de los documentales, Disney+ explorará el mundo de los cómics con esta producción. La producción traerá detalles nunca antes vistos de la Casa de las Ideas mientras llegan las series originales que darán continuación al Universo Cinematográfico de Marvel. Con una mirada profunda, el documental presentará una nueva visión de los famosos personajes al dar a conocer más aspectos, además de que se espera se muestre un homenaje más para uno de sus mayores pilares, Stan Lee.

Mulan – 4 de diciembre

Foto: Cortesía Disney.

Después de la drástica decisión de Disney de estrenar la esperada cinta de live action en pago por evento, la plataforma anunció que esta estará libre para todos sus suscriptores el próximo 4 de diciembre. Una fecha ideal para los nuevos usuarios de México y Latinoamérica que no tendrán que pagar por verla, aunque para esto ya hayan pasado algunos meses desde su estreno. La película era una de las cartas fuertes de la compañía para los cines, pero debido a la pandemia se tuvo que recurrir a esta alternativa.

WandaVision – diciembre

Foto: Cortesía Disney+.

Como lo mencionamos anteriormente, ‘WandaVision’ sigue su curso, con su estreno programado para diciembre según las últimas noticias de la compañía. Esto representará la primera producción de Marvel original para estrenarse dentro de la plataforma al no tener noticias de ‘Falcon and the winter soldier’.

Ambas producciones regresaron a grabar hace poco, pero no sé sabe si después podrían tener nuevos retrasos, pero por el momento se espera que sea uno de los títulos originales exitosos con los que cierre el año Disney+-.

Black Beauty – diciembre

Foto: Cortesía Disney plus.

Otra apuesta de la compañía es esta cinta que llegará de la adaptación de la famosa novela juvenil del mismo nombre. La historia retrata a una yegua salvaje capturada y apartada de su familia, la cual se encuentra con Jo Green, una joven que también sufre por la pérdida de sus padres. La voz de la yegua será la de la actriz Kate Winslet.

Te puede interesar: ‘Black Widow’ podría volver a retrasar su estreno en cines

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí