Los rostros de la estafa se hacen presente en HBO con estos documentales

Además de tener una variedad de importantes películas y series, HBO también se ha caracterizado por reunir impactantes documentales de temas trascendentes. Con una perspectiva única, la compañía tiene entre ellos una selección de producciones sobre grandes estafas que impactarán a sus suscriptores.

Por que no todo es lo que parece, estos documentales de HBO se centran en los protagonistas de grandes estafas millonarias gestadas en Estados Unidos. Basadas en hechos reales, las producciones presentan a los responsables de planes maestros que recibieron atención mediática cuando la verdad detrás de sus acciones salió a la luz pública.

También puedes leer: ENTREVISTA: Creador de ‘El Sexto Sentido’ se encuentra reinventando el suspenso

Estos documentales son un reflejo de la realidad que en ocasiones pasamos desapercibida. Prepárate para sorprenderte con las historias que te contamos a continuación.

The lady and the Dale

Producida por los hermanos Duplass, ‘The lady and the Dale’, la más reciente serie documental de HBO, detalla el ascenso y la caída de la empresaria Elizabeth Carmichael y su automóvil de tres ruedas llamado The Dale.

Foto: Cortesía HBO.

Este vehículo, que prometía recorrer más de 100 kilómetros por galón de gasolina, se convirtió en todo un acontecimiento durante la crisis del petróleo en la década de 1970. Sin embargo, mientras Carmichael ganaba reconocimiento entre los principales fabricantes de automóviles e inversores, su historia atrajo a la prensa, lo que llevó a que descubrieran el verdadero funcionamiento del vehículo y el pasado oculto de Carmichael.

Desangrando a Silicon Valley

Este documental relata con muchos detalles el enorme fraude detrás de Theranos, la empresa creada por Elizabeth Holmes con la que prometió revolucionar el mundo médico gracias a un nuevo método de análisis de sangre.

Foto: Cortesía HBO.

Holmes logró engañar a cientos de personas obteniendo grandes sumas de dinero por una innovación médica que nunca llegó. El ganador del Premio Oscar, Alex Gibney, dirige este documental que investiga el auge y la caída de una mujer que era catalogada como la nueva Steve Jobs.

Te puede interesar: El terror se apodera de Netflix con este estreno que pocos conocen

Mcmillons

Este documental detalla cómo fueron las investigaciones del FBI sobre la estafa montada por una familia para beneficiarse del juego de Monopoly de McDonalds, entre 1989 y 2001. En la promoción, la cadena de comida rápida daba premios a sus comensales y, de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, ellos mismos no podían estar a cargo del concurso.

Foto: Cortesía HBO.

Para evitar fraudes, McDonald’s contrató a la compañía Simon Marketing para hacerlo. Sin embargo, el jefe de seguridad, Jerome P. Jacobson, logró sustraer las piezas más valiosas del juego y se las repartió a sus cómplices para que canjearan y recibieran los millonarios premios.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí