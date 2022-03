Irene Azuela en cinco actos

Una voz rompe de tajo el silencio, estremece el lugar y centra nuestra mirada en aquella mujer, cuyas emociones se agolpan en cada palabra, al grado de erizarnos la piel. Es la voz de Irene Azuela “entrando en personaje”. Con pasos sigilosos, el actor David Gaitán se incorpora al cuadro tras instantes de confusión, las agitaciones cesan.

Angélica Rogel ha interrumpido el diálogo. En su calidad de directora, precisa a los actores el ritmo de la escena y los movimientos en los cuales deben poner mayor fuerza. En tanto, Alfonso Borbolla y Tamara Vallarta repasan sus líneas; Alejandro Morales ocupa una silla dispuesta en el foro.

El ensayo fluye, transmite todo tipo de sensaciones y vigoriza el alma. El compañerismo, el saberse en familia y en movimiento, observar al otro a los ojos y palpar su piel, es parte de lo que Irene extrañaba, al igual que los demás actores con quienes comparte su amor por el teatro.

El equipo de Forbes Life está ahí, presenciando, en exclusiva, la puesta en pie de un texto basado en una obra históricamente magistral.

Foto: Andrea Gama.

II

En algún lugar de la Ciudad de México, hace algunos años, Irene Azuela recibió la propuesta que, en un principio, le pareció una “locura”: personificar a Hamlet. Tuvieron que transcurrir varios meses antes de que ella aceptara el papel. De hecho, olvidó cómo fue que el productor Óscar Uriel logró convencerla de protagonizar la adaptación de la tragedia más representada de William Shakespeare.

“Y aquí estoy, después de un paréntesis a consecuencia de la pandemia. Apropiarme del personaje ha sido un viaje divino y, a la vez, agotador, porque, además de ser complejo, hay tantas discusiones que han generado a su alrededor expertos en literatura, traductores, psicoanalistas […] La obra es una de las más reconocidas de la cultura teatral en el mundo y eso es apabullante”, dice, con tono revelador.

Foto: Andrea Gama.

Sin embargo, Irene ha sabido disfrutar el reto y verse inmersa en un proyecto honesto. “Buscamos ofrecer al público un montaje atractivo, sin necesariamente decirle que es una lectura de Hamlet que a nadie más se le hubiera ocurrido. No tenemos la intención de encontrar el hilo negro. Nuestro propósito es celebrar el regreso al teatro”.

Porque, si algo hemos aprendido como seres humanos con la crisis de salud causada por Covid-19, añade, fue a redimensionar la presencia, la importancia del cuerpo y la interacción física. Para la actriz, la reapertura de los escenarios significa recuperar parte de su ser. “Me gusta mucho la colectividad, sentir a la gente; saber lo que pasa con mi comunidad y la ciudad a partir de ese tipo de encuentros”.

III

Con tesitura alegre, Irene trae al presente los momentos cuando descubrió su pasión por las artes escénicas. A ella le encantaba cantar y bailar desde que era niña, pero fue en su incorporación al grupo de teatro musical de la preparatoria cuando comenzó a gestarse su particular gusto por la actuación. Luego llegó el acontecimiento que la impulsó a profundizar en los terrenos del arte dramático.

Foto: Andrea Gama.

“Me marcó mucho la obra Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen, que mi abuelo me llevó a ver. El apoyo incondicional y la motivación que recibí de mi abuelo fueron decisivos en mi carrera. Cuando yo estudiaba en Londres, él me enviaba dinero para que fuera a ver diferentes obras de teatro, con la condición de que le enviara el programa de cada una, el boleto y la reseña escrita por mí. Y sí, también para asegurarse de que no me lo gastara en un pub”, expresa, con natural sentido del humor.

El afecto y la admiración que Irene siente por su abuelo no sólo ha trascendido el ámbito del teatro, de igual forma se expresa en dar continuidad a un proyecto familiar que él inició para ayudar a proteger la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas: un vivero ubicado en Tebanca, Veracruz, donde la comunidad trabaja para sembrar árboles en peligro de extinción. Es una causa de largo plazo que no sólo contribuye con el medio ambiente, también sirve para fortalecer el tejido social, y eso es algo que llena de emoción a la actriz.

IV

“El teatro habla de identidad; de la coyuntura que estamos viviendo”, acentúa Irene y hace ver lo vigente que continúa siendo Hamlet: “Las frases de la obra hoy son parte de la cotidianidad humana y las preguntas que plantea con elocuencia son las mismas que alguna vez nos hemos hecho en nuestra vida”.

Foto: Andrea Gama.

Como escribió Shakespeare: “¿Quién podría tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta, si no fuese que el temor de que existe alguna cosa más allá de la muerte (aquel país desconocido de cuyos límites ningún caminante torna) nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males que nos cercan; antes que ir a buscar otros de que no tenemos seguro conocimiento?”.

V

Hamlet aborda temas que han estado muy presentes a nivel colectivo en los últimos años. No obstante, en la perspectiva de Irene, la pieza teatral alienta a pensar que: “las cosas van tomando su propio lugar en la realidad y que la tragedia se disipa para dar sitio a la consciencia”.

Por eso ella se ocupa de vivir plenamente todas sus facetas como mujer. “Hay que tener presente que la individualidad es tan importante como la colectividad y que el desarrollo que puedas tener más allá de la maternidad es indispensable para mantener una relación saludable con tus hijos”.

Foto: Andrea Gama.

En lo profesional, reconoce que trabajar en Los enviados, la nueva serie de Paramount+, bajo la dirección del argentino Juan José Campanella, fue una experiencia “refrescante”. Desde hace tiempo aspiraba a conocer a fondo la metodología del ganador del Oscar por la película El secreto de sus ojos, y lo logró.

Irene tiene diferentes proyectos en puerta para el streaming, pero su más grande deseo es continuar produciendo teatro y sumar esfuerzos para atraer a un público ávido de encontrar conexiones a través del arte escénico. Mientras tanto, todo está listo para el estreno de Hamlet. Tercera llamada, tercera… ¡Comenzamos!

