‘Esto no es Berlín’, la cinta de Hari Sama que le abrió las puertas a Hollywood

La magia de ‘Esto no es Berlín’, la cinta mexicana del director Hari Sama, continúa. Después de su paso por grandes festivales de cine, como Sundance, la película vuelve a dar de qué hablar recientemente, por sus nominaciones a los Premios Ariel y los GLAAD.

El director Hari Sama compartió para Forbes Life los detalles que han hecho especial esta producción en su vida y su carrera profesional. El camino de la cinta continúa llegando a espacios inimaginables para el creador; ha visto que los resultados sobrepasaron las expectativas.

El camino de ‘Esto no es Berlín’, una cinta muy personal para el director mexicano, se gestó en el momento indicado, después de que la idea hubiese venido acompañando al creador desde hace varios años. Como sus otros proyectos cinematográficos, esta cinta proviene desde su lado más personal, donde la historia está basada en una época específica de su vida: los años 80.

La película nos muestra un panorama que existió en el México de esa época, donde la sociedad conservadora reprimió a la juventud en temas como la música y la liberación sexual; pero donde, en un extracto de la sociedad, las cosas fluían a través del arte, la música del rock, el punk, las drogas y el sexo, se aborda la trama a través del personaje protagónico.

El creador logró plasmar todos los elementos que estuvieron presentes en su pre-adolescencia, en un mundo que cambió la percepción de su vida después de introducirse a un pequeño grupo segregado, que se revelaba como en otras partes del mundo como Berlín, pero con grandes diferencias. He de allí del título de la cinta.

“La cinta es una locura de la imaginación y yo quería hacer una película de cómo eso se contraponía con una vida depresiva, sombría familiarmente, donde me parecía interesante yuxtaponerla con una parte de alcohol, drogas y sexualidad”, comentó.

La cinta representó todo un reto para el director. Después de encontrar el soporte creativo para la construcción del guión, Hari Sama tuvo que limitar la producción en base al presupuesto tan ajustado que tenía para concretar el proyecto.

Al ser una película de época, la responsabilidad por darle vida hasta al más mínimo detalle que evocase su experiencia era más comprometedora. Aún así, logró conjugar todos los elementos para llevarla a cabo. Los actores, las locaciones, así como la música, jugaron un papel importante; más, esta última, fue un viaje reconfortante que supo reforzar por su carrera musical y el conocimiento de los géneros rock y punk.

El camino de ‘Esto no es Berlín’ continúa con gratas sorpresas. 12 nominaciones a los Premios Ariel, así como uno en los GLAAD, han reavivado la chispa de la película que se han convertido en la bandera de distintos grupos; como la comunidad LGBT+, que la ha impulsado.

En este sentido el director nunca imaginó estos sucesos como algo estratégico ya que, según cuenta él, “solo quería contar lo que le había pasado, y ponerlo en imágenes”

“No pensé que esto fuera a suceder. No me imaginé mucho de lo que le ha pasado a la película y lo que me ha pasado a mí. Está hecha desde el corazón y mi vida es así”.

Después de Berlín: Hollywood

Agradecido por el viaje que ha tenido con ‘Esto no es Berlín’, Hari Sama nunca imaginaría las sorpresas que le esperaraban al terminar este proyecto. Después de su presentación en Sundance, el director fue contactado por el actor Jim Parsons, conocido por su papel en ‘The Big Bang Theory’, quien le ofreció la oportunidad de dirigir su primera película en inglés para la productora del actor.

Aunque no reveló muchos detalles de la cinta, que llevará el título de ‘Yosemite’, el director tendrá la oportunidad de dirigir su primer cinta anglosajona con importantes actores; mismos que serán compartidos en las próximas semanas.

La cinta comenzará a grabarse en los próximos meses, razón por la cual el creador se ha mudado a la ciudad de Los Ángeles. Sumado a este proyecto, ya prepara también una serie, que se verá inmersa en el mundo de la música, de la cual también compartirá detalles más adelante.

Sin duda el cine mexicano continúa manteniendo propuestas diversas de gran calidad, exportándose a distintos festivales internacionales donde han sido bien recibidas, como en el caso de ‘Esto no es Berlín’. No hay que perder de vista los próximos proyectos de Hari Sama, que seguramente repercutirán gracias al talento que ha sabido imponer en sus trabajos previos.

