Estrenos de streaming que no te puedes perder este fin de semana

Prepara tus palomitas, aquí te decimos cuáles son las series y películas que se estrenarán este fin de semana, en las diferentes plataformas de streaming. ¡No te las puedes perder!

Stranger Things 4

Luego de tres años de espera, uno de los estrenos de streaming más esperados llega a Netflix, nos referimos a Stranger Things 4. La primer parte de la serie constará de siete episodios, a través de los cuales los protagonistas se enfrentarán al nuevo villano, ‘Vecna’, un personaje más poderoso que el ‘Demogorgon’ y el ‘Azotamentes’.

El primer capítulo se desarrollará en el Laboratorio Nacional de Hawkins, en donde se puede ver a varios niños con habilidades sobrenaturales como las de Eleven, sitio en el que ocurre una masacre que perfila como una de las escenas más escalofriantes de la serie. Un dato importante es que en Stranger Things 4 veremos el regreso del ‘Dr. Brenner’.

Obi-Wan Kenobi

Otro de los estrenos de streaming para este fin de semana se encuentra en la plataforma de Disney plus. Esta serie sigue las aventuras de Obi-Wan Kenobi y está ambientada 10 años después de los eventos que surgieron en el Episodio III:La Venganza de los Sith. Foto: DISNEY PLUS/ StillMoving.net for Disney).

Contará con seis episodios, en donde veremos a Obi-Wan Kenobi proteger al joven Luke Skywalker y escapar de los cazarrecompensas e inquisidores. En la nueva serie de Star Wars presenciaremos el regreso de Hayden Christensen, quien dará vida a Darth Vader, después de casi 20 años.

Matrix: resurrecciones

Aunque Matrix: resurrecciones se estrenó en 2021, llegará a la plataforma de streaming de HBO. En esta entrega veremos como Thomas Anderson, el genio de la imaginación infinita, sobrevive a un intento de suicidio pero vive abrumado por los recuerdos de su vida anterior, los cuales aparentemente no tienen una explicación lógica.

Foto: Warner Bros.

Matrix: resurrecciones, la cuarta película de la saga, reúne a los protagonistas originales, Keanu Reeves y Carrie-Ane Moss, además contó con la participación de una de las hermanas Wachowski, quién participó en la primera película de Matrix como directora y guionista.

Animales Fantásticos: los secretos de Dumbledore

Animales Fantásticos: los secretos de Dumbledore, la tercera entrega de la saga, fue dirigida por David Yates y se estrenó en las salas de cine el 14 de abril de 2022. Si no tuviste la oportunidad de verla, este 27 de mayo se une a los estrenos de streaming en la plataforma de Amazon Prime Video. View this post on Instagram A post shared by Animales Fantásticos (@animalesfantasticos)

En esta película, Albus Dumbledore designa una misión importante a Newt y a sus aliados para detener al malvado Gellert Grindelwald, debido a su creciente poder. En esta aventura se enfrentarán a nuevas bestias e intentarán vencer a la legión creciente del mago tenebroso. Conoce todos los detalles de Animales Fantásticos: los secretos de Dumbledore.

