Star Wars a 45 años de su estreno: Datos curiosos y lista de sus próximas producciones

Hace 45 años, Star Wars apareció por primera vez en las pantallas, a partir de entonces se siguen develando muchos misterios y algunos datos curiosos que seguramente te sorprenderán.

5 datos curiosos de Star Wars que quizá no conocías

1.El maestro Yoda pudo ser un mono

La idea original era que el personaje de Yoda reencarnara en un mono disfrazado, sin embargo ,esta opción quedó relegada ya que se consideró que sería difícil mantener tranquilo a dicho animal. En su lugar se utilizó a una marioneta que fue inspirada en el aspecto físico de su creador, Stuart Freeborn.

2.El retiro

El actor Jake Lloyd, quien da vida a Anakin Skywalker de niño, admitió que eliminó todos los recuerdos de su participación en Star Wars, debido al acoso que recibía por parte de sus compañeros en el colegio y a los altos niveles de estrés que experimentó.

3.El origen

Seguro recuerdas a R2-D2, mejor conocido como ‘Arturito’ en Latinoamérica y a Darth Vader, entonces necesitas saber que el nombre de R2-D2 proviene del lenguaje que se utiliza en la industria del cine y significa ‘el segundo carrete de la segunda pista de diálogo’, mientras que el de Darth Vader surgió de algunas variaciones del lenguaje, «Darth» hace referencia a la oscuridad, mientras que «Vader», a la palabra “padre”, por lo tanto, su nombre se podría traducir como ‘Padre Oscuro’.

4.La inspiración de Chewbacca

Todos en algún momento se han preguntado qué es o de dónde proviene el aspecto de Chewbacca, pues bien, este personaje está inspirado en el perro que tenía por mascota Geogre Lucas, un Alaskan Malamute y se le dotó de una voz particular que proviene de la mezcla de sonidos de diferentes animales, como: osos, morsas, tejones, leones, solo por mencionar algunos. Otro dato interesante es que el idioma que habla Chewbacca tiene nombre; Shyriiwook.

5.Star Wars, una gran saga

Otro de los tantos datos curiosos es que, existen al menos 29 proyectos relacionados con la saga de Star Wars, los cuales se componen de películas y series animadas que muestran un fragmento del Universo Expandido de, a través de los cuales se narra desde el Alzamiento del Imperio hasta el surgimiento de la Nueva República y la Primera Orden. No obstante, aún existen proyectos que no se han estrenado.

Series y películas de Star Wars próximas a estrenarse

Obi-Wan Kenobi

La serie se estrenará a través de la plataforma de streaming de Disney el próximo 27 de mayo, en ella, Ewan McGregor dará vida al maestro Jedi, mientras que Hayden Christense interpretará nuevamente a Lord Sith Darth Vader.

Andor

‘Andor’ es la precuela de ‘Rogue One: a Star Wars Story’, en dónde se presentan las aventuras de Cassia Andor a lo largo de su formación. Pese a que aún la fecha de estreno no se ha confirmado, se estima que está podría llegar a la pantalla en 2022.

The Bad Batch

The Bad Batch llega con su segunda temporada. En esta entrega se perseguirá a los clones experimentales de Bad Batch, además, se dará a conocer una galaxia cambiante.

The Mandalorian

La Temporada 3 de ‘The Mandalorian’ se enfoca en uno de los guerreros solitarios de la galaxia que surge después de la caída del Imperio. View this post on Instagram A post shared by StarWarsLATAM (@starwarsla)

The Acolyte

The Acolyte promete un escenario diferente, pues la historia tendrá lugar en una galaxia muy lejana y estará basada en el Universo Expandido. La trama se desarrollará en la Alta República, justo cien años antes del Episodio I. Consta de 8 episodios y se estima que su estreno se realice en 2023.

Star Wars: Rogue Squadron

Se espera que para 2023 se dé el lanzamiento de ‘Star Wars: Rogue Squadron’, producción que se especula estará dirigida por Patty Jenkins, quien también estuvo a cargo de ‘Wonder Woman’.

Ahsoka

En ‘The Mandalorian’ fue posible conocer a Ahsoka, quien tendrá su propia serie, con un spin-off que mostrará las aventuras de la aprendiz de Anakin Skywalker. Además también se tiene proyectos como ‘Lando ’y ‘Rangers of the New Republic’, los cuales aún no tienen fecha de estreno.

