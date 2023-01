Fallece la actriz Annie Wersching a los 45 años de edad

Annie Wersching, la actriz estadounidense que dio vida a Renee Walker en la serie 24 (2001), falleció este 29 de enero a los 45 años de edad, a causa del cáncer que le fue diagnosticado en 2020.

La noticia fue revelada por su publicista Craig Schneider, quien compartió la causa de muerte con el medio CNN. Asimismo, el esposo de Annie Wersching, Stephen Full, emitió un comunicado en donde expresó el dolor que le deja la partida de la actriz.

“Hay un enorme agujero en el alma de esta familia hoy. Pero ella nos dejó las herramientas para llenarlo.”, se podía leer en dicho comunicado.

Producciones en las que pudimos ver a Annie Wersching

Aunque Annie Wersching participó en diferentes proyectos, ganó mayor popularidad en la pantalla gracias a estas 3 producciones.

Star Trek: Enterprise (2002)

Star Trek: Enterprise, la cual comenzó a emitirse en 2002 como una precuela de Star Trek para mostrar las aventuras de la primera nave humana que llegó a Warp 5, una década antes de que se formara la Federación Unida de Planetas.

Y aunque Annie Wersching solo aparece en un episodio de esta serie, su papel como Liana la catapultó en el mundo de la actuación. Sin embargo esta no fue la única vez que formó parte del universo de Star Trek, pues en 2022 se unió al elenco de la segunda temporada de Star Trek: Picard como la Reina Borg.

Runaways (2017-2019)

Esta serie trata sobre unos adolescentes que descubren que sus padres forman parte de un grupo de supervillanos y a pesar de que entre sí mismos guardan ciertas diferencias, deciden unirse para enfrentar a su enemigo común y descifrar los secretos de sus orígenes.

En esta producción Annie Wersching da vida a Leslie Dean, quien es madre de Karolina Dean y la líder de la Iglesia de Gibborim. Con dicho papel tuvo lugar en 33 episodios.

24 (2001-2010)

En esta historia conocerás a Jack Bauer, el director de operaciones de campo de la Unidad Antiterrorista de Los Ángeles que combate ataques terroristas para salvar la nación de diferentes catástrofes.

En esta producción Annie Wersching se convirtió en la famosa agente especial del FBI Renee Walker, quien se involucra en la investigación de los robos tecnológicos que sucedieron antes del Día 7.

Además de las producciones anteriores, Wersching también participó en The Vampire Diaries (2015-2016)y en el doblaje del videojuego de The Last of Us (2013) en donde prestó su voz para el personaje de Tess.

