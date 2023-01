‘Tron: Ares’: Jared Leto se suma a la tercera entrega de la saga

Después de 12 años, la tercera entrega de Tron podría ver la luz debido a que Disney retomó los planes para continuar con la saga. Te contamos todo lo que sabemos al respecto.

De acuerdo con la exclusiva publicada en Deadline, el título de la próxima producción podría ser Tron: Ares y esta sería una secuela directa de Tron Legacy (2010). Por lo tanto, algunos de los actores que formaron parte de dicha cinta podrían embarcarse en esta nueva entrega.

Y aunque todavía no se han confirmado los nombres del elenco de Tron 3, se sabe que el cantante y actor Jared Leto podría sumarse al reparto, no obstante, aún no se ha revelado qué papel interpretará el mismo.

La producción detrá de Tron: Ares

En primera instancia se había señalado que el australiano Garth Davis (María Magdalena 2018) podría dirigir esa nueva entrega de Tron, pero todo apunta a que el noruego Joachim Rønning (Maléfica 2019) podría ser quien dirija la cinta. Sin embargo, no se han pronunciado más detalles al respecto.

Por otra parte, se sabe que el guion fue escrito por Jesse Wigutow (The Prince 2015) y que el rodaje de Tron 3 podría inciar en Vancouver, Canadá durante el mes de agosto, lo que al mismo tiempo podría signficar que Tron: Ares llegaría a los cines a finales de 2024 o a inicios de 2025.

La Saga

La cinta de ciencia ficción, Tron, debutó durante 1982 en las diferentes salas de cine y revolucionó el mundo con las imágenes y los efectos especiales que incluyó en su producción. Esta película fue dirigida por Steven Lisberger y protagonizda por Jeff Bridges, Bruce Boxleitner, David Warner, Cindy Morgan y Barnard Hughes.

La secuela llegó casi después de 30 años, en 2010, con el título de Tron: Legacy y estuvo bajo la dirección de Joseph Kosinski. Contó con la participación de Jeff Bridges, Garret Hedlund, Olivida Wilde y Bruce Boxleitner. ¿Estás listo para conocer una nueva historia?

