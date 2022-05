Fallece Alan White, el emblemático baterista de John Lennon

El legendario baterista de Jhon Lennon y de la banda de rock británica Yes, Alan White, falleció a los 72 años, en el interior de su vivienda, ubicada en Seattle, Estados Unidos. De acuerdo con los informes proporcionados por su esposa Gigi. El deceso fue causado por una enfermedad, pero no se proporcionaron más detalles.

Suscríbete a nuestro newsletter semanala aquí

Por su parte, la cuenta oficial de Yes tuiteó sus condolencias por la pérdida del artista. En esta misma semana, la banda de rock dio a conocer que emprendería una gira en 2022, sin embargo, señalaron que Alan White no formaría parte de la misma, pero los motivos no fueron revelados.

It is with deep sadness that YES announce Alan White, their much-loved drummer and friend of 50 years, has passed away, aged 72, after a short illness.https://t.co/FjaCeYhUk2 pic.twitter.com/nPsL8m3XhH— YESofficial (@yesofficial) May 26, 2022

Entérate:

Fallece el actor Ray Liotta en la capital dominicana

Muere Andrew Fletcher, integrante de Depeche Mode

La vida de Alan White

Alan White nació en Peltón, Inglaterra el 14 de junio de 1949. A la edad de seis años tomó sus primeras clases de piano, a los 12 aprendió a tocar la batería y cuando tenía tan solo 13 emprendió sus primeras presentaciones, en compañía de una pequeña banda de Newcastle.

Pero fue hasta 1960 que perfeccionó sus dotes musicales, a través de su participación en diferentes bandas como The Downbeats, Terry Reid y Billy Fury, solo por mencionar algunas de ellas.

La colaboración que dio un giro a su carrera

En 1969 Alan White recibió una llamada que cambió su trayectoria, aunque al inicio pensó que se trataba de una broma, la realidad fue que John Lennon se puso en comunicación con él para pedirle que se sumara a la Plastic Ono Band, sin dudarlo, aceptó la propuesta y un día después se encontraba en la parte trasera de un avión que se dirigía a Toronto, a lado de Jhon Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton y Klaus Voorman. Este hecho dio paso al álbum Live Peace in Toronto, el cual representó una venta de medio millón de copias y alcanzó el décimo lugar de las listas de éxitos.

Gracias a la colaboración que Alan White pactó con Jhon Lennon, ambos siguieron produciendo singles como ‘Instant Karma’ y el álbum Imagine, en donde la batería corrió a cargo de White en temas como: ‘Jealous Guy’ y ‘How Do Yo Sleep at Night’. View this post on Instagram A post shared by YES – The Band (@yesofficial)

Tras esta participación, George Harrison le pidió a Alan White que colaborara con él en el álbum All Things Must Pass, mediante el sencillo ‘My Sweet Lord’, mismo que fue publicado en 1970. Posteriormente esto le abrió las puertas para trabajar con el sello Apple y con artistas como Billy Preston, Rossetta Hightower y Doris Troy. View this post on Instagram A post shared by YES – The Band (@yesofficial)

Finalmente, el 27 de julio de 1972 White se unió a la banda de rock británica Yes, como reemplazo del baterista Bill Bruford, para iniciar una gira por Estados Unidos ante 15 mil fans. Se especula que solo contó con tres días para aprenderse su música y abrir todos los conciertos que se presentaron en el tour.

El 28 de octubre de 2017 el legendario baterista Alan White se incorporó al Salón de la Fama del Rock and Roll y para celebrar, tocó ‘Roundabout’ en una actuación con la University of Washington Husky Marching Band.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter