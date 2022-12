Así se vive la magia en ‘El Gran Baile de Invierno’ de Harry Potter

El mundo fantástico de Harry Potter llegó por fin a México y esto es todo lo que necesitas saber para disfrutar de dicha experiencia. Te contamos, cuándo, en dónde y todo lo que encontrarás en El Gran Baile de Invierno.

Warner Bros. Themed Entertainment y Fever unieron sus esfuerzos para recrear El Gran Baile de Invierno —al que asisten Harry Potter y sus amigos en la cinta Harry Potter el Cáliz de Fuego— para que seas parte de este icónico momento.

Lo que debes saber sobre El Gran Baile

Cómo bien recordarás, El Gran Baile de Invierno, —también conocido como Baile de Navidad— es una tradición que forma parte del Tornero de los Tres Magos y se festeja durante el día de navidad, desde las 8 de la noche hasta las 12:00.

Sin embargo, a este evento solo pueden unirse aquellos alumnos que estén en el cuarto grado o en los posteriores y deben asistir vestidos de gala. Pero algunas de estas reglas se pueden romper en la vida real.

Una experiencia mágica

A través de El Gran Baile de Invierno no solo podrás sumergirte en el mundo mágico de la saga, también podrás convivir con hechiceros anfitriones, probar deliciosa comida, disfrutar de bebidas temáticas, visitar el mercadillo en le que encontrarás artículos oficiales, tomarte increíbles fotos en diferentes escenarios y mostrar tus mejores pasos en la pista de baile.

Pero, si lo tuyo no es sacarle brillo a la pista, no te preocupes porque no es necesario que bailes, ya que también podrás colocar tu nombre en el cáliz de fuego y buscar diferentes pistas que te ayudarán a ganar un premio secreto.

¿Cuándo y en dónde?

La experiencia arrancó este mes de diciembre y estará disponible hasta finales de febrero. Cuenta con varias sesiones al día, con una duración de entre 2 y 2 horas y media. A ellas solo pueden asistir personas de 12 años en adelante, te dejamos los horarios disponibles:

Lunes a viernes: 12:00, 15:00, 18:00 y 21:00

Sábados y domingos: 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 y 22:00

Pero no todo es tan malo como parece, pues también se ofrecen sesiones infantiles, que fueron creadas para darle la bienvenida a los más pequeños y esto son los horarios:

Lunes a Viernes 12:00 y 15:00

Sábados y Domingos 10:00 y 13:00

El precio de la entrada general es de $900 pesos por persona y solo incluye el acceso a la experiencia. En cambio, los boletos Premium, con un precio de $1,500 por persona, ofrecen entrada prioritaria al recinto, una bebida, un artículo sorpresa, además de servicio de guardarropas. Si estás listo para formar parte de esto, aquí podrás adquirir tus boletos.

La cita para el Gran Baile de Invierno es en Rovina Nova, Mesones No. 72, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Aunque no es un requisito, puedes asistir como un verdadero alumno de Hogwarts. Así que prepara tu capa y tu varita para vivir esta gran experiencia. No olvides probar la cerveza de mantequilla, seguro te encantará.

