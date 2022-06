Harry Potter y El Prisionero de Azkaban: 5 datos curiosos

Hace 18 años, el 4 de junio de 2004, se estrenó la película Harry Potter y El Prisionero de Azkaban, la tercera entrega de la saga de Harry Potter y de la franquicia Wizarding World. Y aunque han pasado varios años, probablemente desconocías estos 5 datos curiosos de su producción.

1. La dirección de Alfonso Cuarón

Al inicio se pretendía que Guillermo del Toro dirigiera esta película, pero el director mexicano rechazó la oferta, debido a que trabajaría en la producción de Hellboy, una cinta que se estrenó en el mismo año (2004). Sin embargo, luego de que el productor ejecutivo Chris Columbus conociera el trabajo de Alfonso Cuarón, en la película Little Princess de 1995, le ofreció a este mismo la dirección de Harry Potter y El Prisionero de Azkaban, quien aceptó la propuesta. View this post on Instagram A post shared by Harry Potter Film (@harrypotterfilm)

2. Incluye detalles de la cultura mexicana

Uno de los datos curiosos de la producción que estuvo a cargo de Alfonso Cuarón, es que la cinta incluye referencias a la cultura mexicana, un ejemplo de ello son las estatuas que se aprecian en el patio que se ubica enfrente de la torre del reloj, en donde se pueden ver a diferentes águilas devorando serpientes. Además, en la tienda de caramelos Honeydukes se pueden apreciar calaveras de azúcar. Asimismo, cuando Dumbledore dice sus últimas líneas, en las afueras de la enfermería, se le puede escuchar murmurando la música de “La Raspa”. View this post on Instagram A post shared by Harry Potter Film (@harrypotterfilm)

3. Las interrupciones en la grabación

Las escenas en la que aparece el expreso de Hogwarts en Harry Potter y El Prisionero de Azkaban se vieron interrumpidas en dos ocasiones; la primera fue cuando unos vándalos dañaron el tren que se utilizó, la segunda, cuando se presenció un incendio, cerca del viaducto de Glenfinnan en Escocia. Otro de los datos curiosos que vale la pena mencionar en este punto ,es que la cinta se grabó en Reino Unido, en locaciones de Inglaterra, Escocia y Londres. View this post on Instagram A post shared by Harry Potter Film (@harrypotterfilm)

4. El rediseño de los vestuarios

En cuanto a los vestuarios que se utilizaron, estos tuvieron una modificación debido a que Jany Temime fue la tercera diseñadora de la saga y se encargó de darle un aspecto más moderno a los personajes. El único vestuario que no tuvo cambios fue el de Severus Snape, el resto experimentó algunas transformaciones. Otro de los datos curioso es que en la escena en la que Harry infla a la tía Marge se utilizaron 37 trajes distintos.

5. Errores de la producción

Cuando inicia la película se puede ver a Harry Potter practicando el hechizo “Lumos Maxima”, pero también es posible apreciar que el personaje se encuentra sentado sobre un panel de luz artificial. Por otro lado, cuando Stan Shunpike aparece en el autobús noctámbulo, tanto el periódico que sostiene en las manos como la posición de su gorra cambian constantemente entre las diferentes tomas. Otro de los errores más notorios es cuando Harry se corta en el partido de Quidditch y despierta en la enfermería, en dichas escenas las cortadas que sufrió aparecen en diferentes ángulos y posiciones de su rostro. ¿Cuántos de estos detalles y datos curisos de la producción de Harry Potter y El Prisionero de Azkaban habías notado? View this post on Instagram A post shared by Harry Potter Film (@harrypotterfilm)

