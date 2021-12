La magia regresa con el estreno de ‘Harry Potter: torneo de las casas de Hogwarts’

Las celebraciones del veinte aniversario de la cinta del niño mago continúan. Además del especial que tendrá a los protagonistas de la saga el próximo 2022, HBO Max y Cartoon Network anunciaron la llegada de ‘Harry Potter: torneo de las casas de Hogwarts’, un programa que buscará a los máximos expertos de la historia que sigue cautivando a generaciones.

Conducido por Helen Mirren, los fanáticos de corazón de Harry Potter, competirán para demostrar quien es el mejor de todos en este programa especial que aguarda grandes sorpresas.

‘Harry Potter: torneo de las casas de Hogwarts’ llegará el próximo 8 de diciembre con emisión simultánea en Warner Channel a las 21:00 horas. La producción tendrá cuatro episodios llenos de magia que no puedes dejar pasar si te crees un experto.

Entre las sorpresas se encuentra la participación de actores de la saga, entre los que destacan Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson, Luke Youngblood, además de fanáticos famosos como Pete Davidson y Jay Leno.

Helen Mirrer será la actriz encargada de conducir este especial de HBO Max y Cartoon Network para buscar a aquellos expertos de la historia. Foto: HBO Max.

La competencia se realizará a través de los participantes que defenderán su casa de Hogwarts en equipos de tres jugadores, enfrentándose en cuatro batallas épicas para responder las preguntas de trivia sobre el Mundo Mágico.

Los equipos ganadores de cada ronda avanzarán a la gran final para disputar el título de campeones del ‘Harry Potter: torneo de las casas de Hogwarts’.

La casa ganadora recibirá de premio un viaje único a las instalaciones de Wizarding World, que incluye mil dólares de compra en la tienda de Harry Potter en Nueva York, entradas para la premiada producción de Broadway de Harry Potter and The Cursed Child.

No solo eso, también se llevarán un viaje a la nueva experiencia turística Harry Potter: The Exhibition, que consiste un viaje de tres días y tres noches a The Wizarding World of Harry Potter en Universal Orlando Resort y una invitación exclusiva a ver Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

La ganadora del Oscar, Helen Mirren, será la encargada de presentar esta épica serie de eventos televisivos, donde las casas de Hogwarts lucharán para ver cuál es el equipo que más sabe sobre la emblemática historia.

