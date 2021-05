‘In treatment’, el gran desafío actoral de Uzo Aduba para HBO

La ganadora del Emmy por su excepcional papel en ‘Orange is the new black’, Uzo Aduba, se suma a las filas de HBO con un personaje desafiante en varios sentidos. Tras diez años de la última temporada de ‘In treatment’, la actriz protagoniza la cuarta temporada de una producción que nos ayudará a reflexionar sobre la salud mental.

Aduba nos introduce a los claroscuros de su personaje, la terapeuta Dra. Brooke Taylor, una analítica y empática profesional al servicio de sus pacientes. Su profesión solo sirve para cubrir momentáneamente los estragos de su pasado, los cuales están ocasionado que su vida personal se desmorone poco a poco.

La diversidad de sus pacientes nos ofrecerán distintos escenarios a través de sus historias. Temas sensibles en un contexto actual que transita por las precauciones modernas como la pandemia y los cambios sociales que se hacen presente, serán el escaparate de la trama.

Uzo Aduba interpreta a la terapeuta Brooke Taylor en la cuarta temporada de ‘In treatment’. Foto: Cortesía HBO.

Reinvención hacía la diversidad

‘In treatment’ llega a HBO con una cuarta temporada que reinventa los escenarios donde anteriormente se desarrolló. Ahora con Uzo Aduba como protagonista, la producción de 24 episodios tiene como escenario la ciudad de Los Ángeles desde la perspectiva de la Dra. Brooke Taylor, una influyente profesionista como pocas veces se ha visto representado en la pantalla.

El equipo de Forbes Life tuvo la oportunidad de conversar con Uzo Aduba, quien compartió los detalles del exigente personaje al que se enfrentó para HBO en ‘In treatment’.

Foto: Cortesía HBO.

Para Aduba, además de la trama actual que construyeron sus escritores, su interés por llevar a cabo este personaje fue la diversidad de sus historias y que su papel era algo que no había visto representado de tal manera en la televisión.

“Nunca había visto esta historia contada a través del lente de alguien que se parece a mi, eso me atrajo del personaje y también nunca había visto tanta diversidad en los personajes de los pacientes de distintas culturas, también me atrajo por lo hermoso que habían hecho los escritores que crearon la base para la conversación de la salud mental”, compartió.

Un personaje de desafíos

Foto: Cortesía HBO.

Para la actriz, dar vida a su personaje representó uno de los desafíos más grandes de su carrera. En la conversación con medios internacionales, refirió que para consolidar su personaje tuvo que estudiar mucho sobre lo que es ser un terapeuta, ya que no solo es sentarse en una silla.

“Parte del desafío o parte de la comprensión fue que no es solo una profesión de un hora al día, de pronto comprendí que es de todo el día completo, desde el comienzo del trabajo hasta el final. Este individuo tiene que ser como una especie de contenedor para llevarse todo lo que llega a la habitación, y al mismo tiempo, también tiene que ser responsable de manejar sus propios obstáculos y luchas en segundo plano”.

En este sentido, su personaje se entrega a su profesión con la mirada más honesta ante sus pacientes, incluso, considera, que puede ser aún más honesta con ellos que con sus amigos más cercanos y seres queridos.

Uzo Aduba, profundiza a la figura de los terapeutas como un seres humanos que también tiene problemas y que incluso, cargan más peso sobre ellos ante su labor.

Foto: Cortesía HBO.

“Son como las personas que llegan buscando terapia, ellos también tienen sus propios problemas, ellos puedes ser muy astutos al preguntar a sus pacientes, pero no lo saben todo. Es más fácil tener una opinión de algo cuando estás fuera que cuando estás viviendo esa vida, al final del día solo es gente que está tratando de vivir un día más. Ella, (su personaje) está tratando de llegar al día de mañana de la mejor manera que conoce“.

No obstante, su personaje también le trajo aprendizajes, siendo dos de ellos importantes a destacar. El primero de ellos relacionado con el hecho de no llevarte el peso de algo que no tienes que cargar, y el segundo, relacionado con aprender a sanar, cuyo proceso se lleva a partir de compartir.

Este último pensamiento se hizo presente cuando en su vida personal pasaba por el duelo ante el fallecimiento de su madre. Su relación con su personaje que pasa la misma situación con su padre por lo que logró proyectar y sacar adelante la situación.

‘In tretament’ llega al catálogo de HBO este domingo 23 de mayo a las 22:00 horas. Se estrenarán los dos primeros episodios de media hora, mientras que cada semana veremos dos nuevos cada domingo, los cuales estarán disponibles también en streaming por HBO Go.

