Entrevista: Abbey Lee, la poderosa hechicera de ‘Lovecraft country’

Lovecraft country continúa dando de qué hablar. Semana a semana, con la llegada de nuevos capítulos, confirma por qué es una de las mejores series de este año. Entre su reparto se encuentra la participación de la ex modelo Abbey Lee, que consolida su carrera actoral con un personaje femenino oscuro, poderoso, del que nos ha hechizado desde su primera aparición.

La joven actriz le da vida a Christina, una mujer que pertenece a una logia supremacista con poderes que usa a su favor para lograr sus oscuros propósitos. El personaje ha destacado en la producción, que llega en el momento más adecuado de nuestra historia, para contarnos una historia marcada por monstruos donde el terror yace de los actos humanos.

El equipo de Forbes Life tuvo la oportunidad de conversar más de fondo sobre el personaje que encarna en Lovecraft Country, su pensamiento sobre el tema de la producción y detalles que pocos conocen.

Foto: Cortesía HBO.

¿Cómo describirías Lovecraft country en tus propias palabras?

Debería ser la pregunta más fácil de contestar, pero es la más difícil. Creo que Lovecraft es una exploración, lo que más me gusta de Lovecraft, tal vez empiece por ahí, es que es una exploración de los matices del bien y del mal. Creo que todas las cosas se basan en gran medida en lo que es intrínsecamente bueno y lo que es intrínsecamente malo o lo que lleva a alguien a tomar acciones específicas que pueden ser juzgadas como buenas o malas, qué estamos dispuestos a sacrificar para satisfacer nuestras necesidades, para protegernos, para proteger lo que queremos o para proteger a nuestros seres queridos.

Así que creo que se trata mucho de poner a prueba nuestra voluntad, nuestro sacrificio y de personas oprimidas, específicamente de la opresión afroamericana y creo que también toca mucha opresión femenina y también es solo un drama familiar. En el fondo, aparte de todos los temas más importantes y el aspecto de la ciencia ficción, también es en esencia un drama familiar básico.

¿Cómo llegaste a la producción y cuál fue tu reacción cuando leíste el guión por primera vez?

Mi contratación en Lovecraft Country fue algo muy similar a la situación de Ben: No pasé la primera ronda. No era la favorita y semanas después de mi audición no había ido muy lejos por lo que me llamaron de vuelta, porque supongo no habían encontrado a Christina entre las chicas, así fue como de no ser la favorita terminé entrometiéndome y asumiendo el papel, lo cual fue un honor para mí, significando un gran paso en mi carrera, ya sabes, creo que cualquier chica entre los 20 y 35 años se moría por conseguir este papel en Hollywood.

Foto: Cortesía HBO.

La primera vez que leí estos guiones me sentí como si estuviera leyendo algo que podría quebrar por completo mi idea de lo que podría ver en el cine o en la televisión. Nunca había leído algo así. Estaba tan impresionada por la primera lectura que necesité volver a leerlos de nuevo. En aquel entonces estaba viviendo en Londres, luego viajé a Los Ángeles para las pruebas y cuando conseguí el papel estuve en Nueva York por unos días; allí, me dieron los guiones por lo que me encerré en la habitación por dos días y leí del 1 al 10 durante un período de 2 días, porque era mucho para asimilar. Así que sí, me dejaron completamente desconcertada.

¿Cuéntanos, quién es Christina? Consideras que ella es buena o mala y por qué.

Christina es la única hija del líder de un antiguo santuario de hombres llamado los ‘Hijos de Edén’. Ella representa a una mujer oprimida de la década de 1950 que está tratando de romper con sus educación y sociedad patriarcales, en la que se crió. Ella es la principal antagonista, por lo que es una agente del caos.

Creo que ella también es la representante de una mujer blanca privilegiada que usa su estatus para conseguir lo que quiere. Siempre la vi como una disertación sobre el oprimido convirtiéndose en opresor, que es un tema que me interesa mucho y que estaba trabajando mucho con Chistina.

Y la pregunta sobre si ella es inherentemente buena o mala: En primer lugar, no creo, a menos que seas un psicópata. No creo que las personas sean inherentemente malas. Creo que nacemos inherentemente buenos y luego es el curso de nuestras vidas lo que da forma a la persona, y da forma a las acciones que tomamos para satisfacer nuestras necesidades.

Este personaje marca el inicio de la actriz australiana en producciones televisivas después de algunas apariciones en cine. Foto: Cortesía HBO.

Creo que son las acciones que tomamos las que podrían ser llamadas malvadas, así que creo que mi elección fue interpretar a Christina no como una psicópata, sino convertirla en un ser humano, un ser humano defectuoso que estaba constantemente lidiando con las opiniones que tenían de ella. ¿Hace cosas malas? Sí, ella las hace. ¿Es ella intrínsecamente malvada? No, no creo que nadie lo sea.

¿Cuál consideras fue el mayor reto de interpretar a tu personaje y qué interpretación personal le diste?

Creo que el mayor reto fue, que psicológicamente tuve que ir a lugares realmente incómodos con Christina, quiero decir, que ella hace cosas realmente locas. Ella tiene comportamientos muy diferentes a los míos: yo no abuso, descuido y manipulo a las personas para conseguir lo que quiero y satisfacer mis necesidades. No actúo como lo hace Christina. Entrar en ese espacio mental era a veces muy incómodo. Así que creo que ese fue el aspecto más difícil, solo el componente psicológico.

Y lo que puse yo misma, fue que yo tuve una educación muy difícil, luché con muchos lugares oscuros y eso se lo di a Christina, le di mi oscuridad porque tiene mucha oscuridad.

Foto: Cortesía HBO.

¿Con qué esperas que la gente se quede al ver tu interpretación?

Espero que estén tan perplejos con ella como yo lo estuve muchas veces. Creo que hay un nivel de: “wow, esta mujer es realmente capaz de cualquier cosa” y, al mismo tiempo, hay algo en ella que te desafía a que te guste, que te desafía a entenderla o amarla o incluso a poder verte en ella. Así que sí, solo espero que la gente se sorprenda con ella.

El estreno de Lovecraft country fue crucial por los eventos ocurridos en las protestas del Black Lives Matter ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Creo realmente que un verdadero genio creativo siempre está por delante de la cultura y del tiempo y sabe lo que la gente necesita antes de que ellos mismos lo sepan, así que no creo que sea una casualidad que esto haya sucedido en su momento.

Estos temas siempre han sido relevantes, lo que realmente me parece increíble de que salga ahora es que debido a todo lo que ha sucedido en el mundo durante los últimos meses ha sido este resquebrajamiento de conciencia creando un espacio abierto en el que la gente está viendo este programa. Creo que así realmente podrán asimilar las cosas que están viendo.

Foto: Cortesía HBO.

Por último, ¿Cómo fue trabajar junto con Jonathan Majors y Jurnee?

Fue increíble … No tengo tantas escenas con Jurnee como las que tengo con Jonathan pero ambos son sumamente creativos y diferentes, ambos fueron geniales de manera diferente, pero fue a la vez inspirador, muy fuerte, muy profesional y emocionante.

Creo que quizás lo que más me gustó de trabajar con Jonathan fue cuando llegábamos al set a grabar las escenas y sentir algo como: “bien, estamos aquí para jugar”.

Realmente nos nivelamos, lo que funcionó perfectamente para Christina y Atticus porque, en muchos aspectos, son paralelos entre sí en el programa, y creo que realmente funcionan entre sí. Hasta el día de hoy ha sido una de mis personas favoritas con las que he trabajado, porque es una de esas personas que no importa como lo lances, él lo atrapa y devuelve.

