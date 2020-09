‘Lovecraft Country’ es el nuevo éxito de HBO. Desde su estreno, la serie ha sumado una importante cantidad de comentarios positivos por su peculiar historia ; ésta ha sido protagonizada por importantes figuras del espectáculo como Jonathan Majors, quien ha sumado una participación única.

La serie llegó al catálogo de HBO hace unas semanas para convertirse en el nuevo fenómeno televisivo. Detrás de la producción se encuentran importantes creadores como Jordan Peele, J.J. Abrahams y Misha Green.

También puedes leer: Lovecraft country: la macabra serie de Jordan Peele y J.J. Abrams para HBO

La producción está basada en la novela homónima de Matt Ruff, trayendo una mezcla de géneros entre el terror y la ciencia ficción, pero sobre todo, con un importante mensaje de crítica social acerca del racismo y la discriminación en Estados Unidos.

Desde su estreno el pasado 16 de agosto, ‘Lovecraft Country’ , ha llamado la atención por su singular historia entre la fantasía y los problemas sociales. Foto: Cortesía HBO.

Uno de los puntos que la crítica ha resaltado es la calidad de las actuaciones. Tal es el caso de Jonathan Major, quien interpreta a Atticus Freeman, un joven que se une en un inesperado viaje lleno de aventuras por las carreteras de Estados Unidos, donde encontrará a su paso monstruos, pero sobre todo, discriminación.

El actor compartió algunas respuestas para conocer más de su llegada a la producción de ‘Lovecraft Country’, así como algunos detalles de su personaje que, semana a semana, nos sorprende en los capítulos de la serie de HBO.

Foto: Cortesía HBO.

¿Qué te atrajo de este proyecto? ¿Y cómo te sentiste cuando leíste el guión por primera vez?

Cuando leí el guión, sentí que esta era una historia que nunca se había contado antes, así que estaba emocionado. También tuve la sensación de, supongo, no hay otra palabra para eso, que miedo.

Estamos a punto de adentrarnos en un profundo mundo muy antiguo y discutir y explorar algunas cosas realmente difíciles, eso es el miedo y también está conectado con la emoción. Estaba muy emocionado y me sentí muy entusiasmado a medida que el proceso continuaba, ya que me sentí como -oh, podría hacer esto … podría ser seleccionado para desempeñar este papel-. Sentí la necesidad de que se contara la historia.

Foto: Cortesía HBO.

El programa se centra en los Estados Unidos segregados de la década de 1950, pero constantemente se siente actual, por ejemplo, el personaje del tío George levanta las manos tan pronto como ve a la policía, ¿Sientes que esto pasa actualmente?

Sí, actual e inmediato. Esto sucedió hace 50, 60 años. Sí, algunas cosas son constantes. Lamentablemente, esa forma de ser existe en América desde 1619, desde que el ‘White lion’ -el primer barco de esclavos- trajo al primer grupo de africanos para luego ser esclavizados, esa mentalidad ha existido y ese sistema se ha perpetuado.

La serie es como un retroceso en comparación a lo que hacemos ahora, lo que experimentamos ahora es un retroceso a cómo han sido las cosas, desafortunadamente siempre ha sido así en Estados Unidos.

¿Qué mensaje esperas que la gente se lleve al ver Lovecraft Country?

¡Wow! Quiero decir, creo que lo que ofrecemos aquí es una experiencia. No me pondré muy político, pero una de las cosas es nuestros rostros estos días del Black Lives Matter en los Estados Unidos. Tengo amigos en el Reino Unido y ellos están experimentando esto y también están teniendo esta conversación. Una de las cosas interesantes de esa afirmación es que es muy cierta, pero en algunos casos, nos perdemos un paso porque mucha gente no entiende lo que es una vida negra.

La vida no es solo un latido y un aliento. La vida es un punto de vista, una cultura, una forma de vivir, una forma de ver las cosas, su aportación, su dolor, su amor, su risa, entonces sí, nuestras vidas sí importan, pero con esta serie, ofrecer tantos elementos diferentes, no es solo promoción.

Foto: Cortesía HBO.

Los monstruos en el programa dan miedo, pero se podría decir que la policía y el racismo también son monstruos. ¿Qué simbolizan para ti los monstruos en Lovecraft Country?

Sí, es una metáfora. Un monstruo es una metáfora, representan, como Michael Caine lo expresó brillantemente: “Es el espíritu de odio lo que representa”. Creo que eso es importante porque es el espíritu manifestado. Así que no estamos diciendo que “todos los blancos son racistas” o que “todos los monstruos odian a los negros”. Estamos diciendo que esto es una repetición de cómo se manifiesta el odio.

A través de este monstruo, las características pueden apoderarse de las personas. En la historia de Estados Unidos, una cierta cantidad de ignorancia y odio se ha adherido a los individuos de nuestra sociedad, y es una cualidad monstruosa. Los monstruos representan división, odio y abuso de poder.

El actor comparte créditos con Jurnee Smollet- Bell. Foto: Cortesía HBO.

Tú y la actriz Jurnee Smollett- Bell parecen congeniar mutuamente ¿Cómo fue trabajar junto a ella?

Nos llamamos mutuamente relámpago y trueno. Ella está en mi corazón. Amo a esa mujer. Hemos experimentado juntos, contando esta historia y contándola con autenticidad. Sí, es como trabajar con tu hermana, tu mejor amiga, es una actriz increíble y un hermoso espíritu.

Cada semana llega un nuevo capítulo de ‘Lovecraft Country’ a HBO, mostrándonos un universo como ningún otro. Si aún no has visto la serie, seguro debes darle una oportunidad y conocer el destino de estos personajes interpretados por reconocidos actores como Jonathan Majors.

También puedes leer: Estos son todos los estrenos que HBO tiene preparados para septiembre

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí