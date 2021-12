Este fue el contenido más buscado por los mexicanos en HBO Max en 2021

HBO Max continúa ganando preferencia en el competitivo mundo del streaming. A seis meses de su llegada a México, la compañía ha cautivado a sus nuevos suscriptores con todo el contenido de su catálogo, entre los que destacan las producciones originales nacionales.

Recientemente HBO Max reveló cuáles han sido este contenido que ha cautivado a los suscriptores. Los resultados sorprenden. Prueba de ello es conocer que la serie Max Original favorita de los mexicanos fue ‘El gran pastelero Bake Off: Celebrity México’, siendo su primer episodio uno de los más reproducidos de la plataforma.

La llegada de HBO Max a nuestro país vino acompañada de producciones originales que fueron incluso más vistas que las extranjeras. Entre el contenido con el que ha apostado la compañía y que ha sido un éxito se encuentran ‘Amarres’, ‘Asesino del olvido’ y ‘Juanpa+Chef’ .

A veinte años de la llegada de la primera película de Harry Potter, aún sigue siendo un referente en el mundo del streaming. ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ mantiene el título de la película más vista de HBO Max, siguiéndole de cerca ‘Mujer Maravilla: 1984’.

‘El gran pastelero Bake Off: Celebrity México’ fue la producción original más vista por los mexicanos. Foto: HBO Max.

En cuanto a los géneros hubo una disputa entre el romance y el terror. Cintas como ‘A él no le gustas tanto’ y ‘Maligno’, están entre las películas más en demanda del catálogo.

Los más pequeños del hogar también marcaron sus preferencias. La serie animada ‘Villanos’ fue la más reproducida, sin dejar de lado los clásicos como ‘Tom & Jerry’ y los ‘Looney Tunes Cartoons’.

‘Amarres’ fue la primera Max Original mexicana que llegó a la plataforma. Foto: HBO.

En los eventos deportivos, los mexicanos destacaron su gusto por el fútbol con las transmisiones de la UEFA y la Champions League.

El 2022 traerá grandes estrenos al catálogo como la segunda temporada de ‘Euphoria’. Foto: HBO.

El próximo 2022 pinta mucho mejor aún. Series originales como la segunda temporada de ‘Euphoria’, la secuela de ‘Game of Thrones’, ‘House of the Dragon’ y películas como ‘King Richard’ y ‘Matrix: Resurrection’ llegarán al catálogo de HBO Max.

