‘Los enviados’, la apuesta de Paramount+ para conquistar Latinoamérica

Una producción sin precedentes está lista para llegar al catálogo de Paramount+. Se trata de ‘Los enviados’, la serie original de la plataforma que reúne a un gran elenco bajo la dirección del ganador del Oscar, Juan José Campanella.

Desde su llegada a Latinoamérica, Paramount+ ha comenzado sumar a su gran oferta contenido exclusivo producido en la región. Un claro ejemplo es ‘Los enviados’, una serie que explora a través de un thriller la misión de dos sacerdotes que llegarán a una comunidad para esclarecer los sucesos milagrosos de un clérigo que desaparece sin rastro alguno.

La producción de VinacomCBS cuenta con la participación de los atores Luis Gerardo Méndez, Irene Azuela, Miguel Ángel Silvestre, Miguel Rodarte entre otros.

Antes del gran estreno programado para el próximo domingo 12 de diciembre, el equipo de Forbes Life tuvo la oportunidad de charlar con algunos de ellos para descubrir más secretos de esta producción que está lista para probar la fe de los espectadores.

Para muchos de los involucrados, formar parte de esta gran producción no resultó una decisión para pensarse. Para Irene Azuela y Luis Gerardo Méndez el trabajo de Juan José Campanella hizo eco por la trayectoria que lo precede.

Luis Gerardo Méndez y Miguel Ángel Silvestre se unen a la iglesia para descubrir el secreto detrás de las supuestas manifestaciones religiosas. Foto: Paramount

“Me acuerdo muy bien de una prueba de cámara, donde la indicación era ser fiel a los textos, por que Juan José Campanella no le gustaba que se le cambiara nada, desde allí sentí la presencia de un director sólido, un director mandado las indicaciones de cómo le gusta que sucedan las cosas”, compartió Azuela.

En el caso de Méndez no quería perder la oportunidad de participar tras recordar que “El secreto de sus ojos”, película con la que el director ganó el Oscar, marcó profundamente su carrera.

Por otro lado, Juan José Campanella estuvo desde los orígenes de ‘Los enviados’, una producción que lo atrapó por la mezcla de géneros que conlleva y la esencia de sus personajes.

“A mi me interesa mucho la mezcla de géneros, allí donde hay un cine con gran tradición, no de horror, sino de cosas místicas y si a eso le podemos agregar un gran contenido humano y que los personajes tengan vida propia y no dependan de un guión, además de agregar humor, siempre me encanta eso”, compartió.

Foto: Paramount+.

Aspectos poco conocidos

La serie brinda la oportunidad de conocer más de cerca un aspecto poco conocido de la iglesia católica como institución, más allá de su lado religioso y su relación en el estudio de los posibles milagros. Esto suma el lado polémico y contoversial de ‘Los enviados’

“Sin duda es polémica. A mi me parece que si vamos a hacer parte de un contenido para que este entre en el cajón del entretenimiento, hay que ponerle sabrosura a la cosa, procurando dar de qué hablar, que nos invite a dialogar, a conversar, y en ese sentido, lo que pasa con mi personaje es que ella forma parte del mundo de la medicina y al mismo tiempo, es testigo de eventos raros, extraordinarios que suceden en el pueblo”, añadió Irene Azueta.

En el caso de Campanella, estas ideas no le preocupan del todo, pero está a la expectativa de lo que generará la serie en este sentido.

Foto: Paramount+.

“La verdad que no he pensado en eso cuando estábamos haciendo la serie, uno trata de lidiar con su propia opinión dentro de uno, después lo que pasa en la sociedad es medio inmanejable. Distintas idiosincrasias, de distintos países, tendrán distintas opiniones al respecto“, comentó.

Luis Gerardo Méndez destacó la importancia de esta producción en español de Paramount+, la cual no sigue ninguna linea editorial. Destaca así el balance de mostrar a la iglesia en ambos sentidos.

“Me parece que se muestran ambos lados de la iglesia, desde los entre telones de los personajes y escándalos, pero al final del día son dos sacerdotes que están tratando de hacer diferencia“, responde.

Para su papel del padre Pedro Salinas, Méndez recurrió a documentarse con un clérigo allegado a su familia al que le comentó sobre el papel y del que no se escandalizó, solo le pidió que mostrara uno de los aspectos más importantes que es “reflejar que los padres están para servir a los demás”.

Entre la divinidad y la ciencia

Estar inmersos en este temática donde los supuestos milagros son cuestionados, llevó a los involucrados a replantearse distintos aspectos, reconociendo que existen otro tipo de manifestaciones de las que muchos, ni la iglesia, tienen respuestas.

“Si reconozco que hay acontecimientos que forman parte de otro universo. Pero como soy una persona muy miedosa, tampoco me gusta acercarme a esto y tampoco me gusta que me cuenten mucho de esto“, afirma mientras ríe Irene Azuela.

Para Miguel Ángel Silvestre, quien interpreta al policía del pueblo, le llevó a reflexionar sobre estos temas.

“Nuestro rol como seres humanos es seguir avanzando en conocimiento y en entendimiento de lo que somos y hacia donde vamos, hay mucho misterio alrededor de la vida. Alimentamos mucho nuestras mentes y la ficción, la iglesia por eso tiene un área que se dedica a para resolver los misterios”.

“No te podría decir que ahora soy otra persona y soy diferente, pero me cuestionó las cosas desde otro lugar“, comparte Luis Gerardo Méndez, quien construyó un personaje siempre con la mentalidad de que él no era así.

Para Campanella resultó en una experiencia de aprendizajes. “Yo aprendí muchas cosas en cuanto al funcionamiento de la parte institucional de la iglesia, pero más o menos entré como escéptico pero con ganas de que prueben de que estoy equivocado”.

Después de conocer un poco más de ‘Los enviados’ no hay razones para no sumergirse a esta excelente producción que se verá en exclusiva en Paramount+ a partir del 12 de diciembre.

