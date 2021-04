HBO nuevamente ha emocionado a sus suscriptores con la llegada de ‘The Nevers’, la serie escrita y dirigida por Joss Whedon. La nueva producción destaca por su singular trama que nos lleva a un viaje a otra época para conocer a sus poderosas protagonistas.

Estrenada el 11 de abril, ‘The Nevers’ planea convertirse en la serie del momento. Ambientada en la época victoriana, los habitantes de Londres son sorprendidos por un fenómeno sobrenatural que deja a su paso, a determinadas personas, sobre todo mujeres, habilidades o poderes sorprendentes.

Todos aquellos que las adquieren, también son expuestos a nuevos peligros. Es allí cuando entran los personajes de Amalia True (Laura Donnelly) y Penance Adair (Ann Skelly), las cuales buscan reclutar a estas personas en contra de fuerzas brutales que buscan acaban con las de su especie.

Para conocer un poco más de ‘The Nevers’, Forbes Life tuvo la oportunidad de platicar con las protagonistas de la producción Laura Donnelly y Ann Skelly, quienes nos adentraron al sorprendente mundo de la serie que, más que una producción llena de magia y superpoderes, trae un abanico de temáticas con las que el público conectará.

Laura Donelly, quien interpreta a Amalia True, una viuda misteriosa e impulsiva, quedó sorprendida por la historia de la serie dese que leyó el guión, cautivándose desde el primer momento, encontrando bastantes retos para su interpretación.

Mi primera reacción al leer el guión fue pensar que esta escrito de una manera muy bella, que está complejo y tiene personajes carismáticos. Había diferentes elementos como drama, acción, momentos emotivos y divertidos. Me emocionó mucho pensar en todos estos elementos y pensar en poder lograr explorarlos como actriz. Cumplió con todas los requisitos que busco en un personaje que quiero interpretar .

Cuando primero leí el guión, me acuerdo que me quede sin aliento, había muchas cosas sucediendo en un episodio, me lo podía imaginar. Ya que tuve la oportunidad de verla fue mucho mas de lo que imagine y pensé posible.

Ann Skelly