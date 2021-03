Este año ocho cintas compiten para obtener el Oscar a la Mejor Película del año. En una edición sin precedentes, algunas de estas producciones han forjado su camino a la entrega de premios al estrenarse en distintas plataformas de streaming, mientras que otras aún preparan su llegada a las salas del país.

Este año en particular, al permanecer durante varios meses cerradas las salas de cine alrededor del mundo, las películas han demorado su llegada a distintos países como el nuestro. Aún así, la recién apertura de los cines ha ocasionado que las distribuidoras de algunas de ellas ya hayan confirmado sus fechas de estreno.

Al menos dos de las nominadas ya tienen fecha de estreno. Las que faltan seguramente también anunciarán las fechas próximamente, mientras que otras se pueden observar en servicios de streaming como Netflix y Amazon Prime Video.

Este año las directoras de ‘Promising young woman’ y ‘Nomadland’ también comparten su nominación a Mejor Director. Foto: Cortesía.

Una de las grandes favoritas con seis nominaciones —entre ellas Mejor Película— es ‘Nomadland’, la cual tiene fecha tentativa de estreno en nuestro país el próximo 15 de abril. Esta cinta se espera sea la sorpresa de la noche, y haga historia por parte de su directora Chloé Zhao, la cual podría convertirse en la primera mujer en llevarse la categoría a Mejor Director.

Por otra parte, la cinta ‘Promising young woman’ con el título en español de ‘Dulce venganza’, se anticipará a su estreno programado para el día 8 de abril en nuestro país.

Esta cinta también cuenta con varias nominaciones en los próximos Oscar donde, además de Mejor Película, también es una fuerte candidata a Mejor Actriz por el trabajo de Carey Mulligan, además de que su directora Emerald Fennell también se encuentra en la terna a Mejor Director.

Se espera que cintas como “The Father”, “Judas and the Black Messiah” y “Minari”, también anuncien sus fechas de estreno próximamente en cines de México. “The Trial of the Chicago 7” y “Mank” se pueden ver desde Netflix, mientras que “Sound of Metal” es accesible en Amazon Prime Video.

No te puedes quedar fuera de la conversación. Es momento de ver la mayor cantidad de películas para determinar cuál consideras debe llevarse el Oscar a la Mejor Película —y así prepararse para las quinielas—.

