Hugo Sánchez y el documental que recoge la obsesión desmedida por ser el mejor

México ha visto desfilar a grandes estrellas del futbol, pero muy pocas han sabido subir a la cumbre y convertirse en un referente. Es el caso de Hugo Sánchez, un mexicano que demostró en su país y en las ligas europeas lo que es ser un verdadero jugador, pero hay un trasfondo en esta historia, un ser humano obsesionado con ser el mejor.

Forbes Life pudo platicar con el pentapichichi sobre esa obstinación, sus gustos personales, los retos y metas que tiene y como “Hugo Sánchez: El gol y la gloria” lo hace sentir orgulloso.

Describir a Hugo Sánchez no es sencillo, con una trayectoria de más de 850 encuentros oficiales, en donde anotó más de 500 goles, es considerado el futbolista mexicano con más goles en partidos oficiales de la historia.

Debido a su carrera deportiva, la FIFA lo incluyó en el Salón de la Fama en el Futbol en 2011, pero Hugo Sánchez sabe que ese éxito dentro de la cancha es resultado de una buena preparación y perseverancia.

Foto: cortesía

Forbes Life (F. L).: ¿Cuáles han sido tus retos y cómo has logrado enfrentarlos en toda tu carrera?

Hugo Sánchez (H. S.): Mis retos son las metas y los objetivos que me he trazado, para ello hay que estar bien preparado y capacitarse para poder cumplir esas metas y en este caso estar mentalizado absolutamente de no parar hasta conseguirla. Hubo cosas que no dependían de mí, por ejemplo ser campeón del mundo con México me encantaría, pero no fue una obsesión ni fue una meta porque sabía que era difícil y no teníamos posibilidades de hacerlo.

El ganar la Champions con el Real Madrid también hubiera sido algo bonito, pero no fue una obsesión.

El ganar la liga o ganar el pichichi de máximo goleador sí era una obsesión.

Entonces, lo que dependía de mí pues sí tuve oportunidad de conseguirlos, pero no hubo algo que no dependiese de mí que no hay podido conseguir.

Lo que pasa es que yo también me pongo retos conmigo mismo que sé que puedo alcanzar y que no, entonces, los retos y las metas alcanzables no paro hasta conseguirlas, sino hasta ahora seguiría luchando por esa meta, pero afortunadamente las metas que me propongo ya las he logrado.

“Hugol” inicia el documental “Hugo Sánchez: El Gol y la Gloria” con una frase que enmarca a la perfección lo que para él significa este deporte: “El futbol ha sido la fuerza más poderosa y más grande que he tenido en mi vida. Yo tenía muy claro, desde niño, lo que quería hacer, uno de los mejores futbolistas del mundo”.

F. L.: ¿A qué crees que se deba tu obstinación?

H. S.: De pequeño mi madre me educó que tenía que ser el mejor en todo, entonces con esa mentalidad crecí, ser el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor futbolista, el mejor dentista, y eso es por parte de mi madre. Por parte de mi padre presumía con sus compadres que yo iba a ser el mejor futbolista de la historia de México.

Esas fuerzas o esa energía se juntaron y yo estaba con el convencimiento de que podría lograrlo, entonces hice eso como una misión y esa misión no paré hasta conseguirla.

Foto: cortesía

El documental de Francisco Javier Padilla recoge los momentos más luminosos y oscuros del exgoleador del Real Madrid, para reflejar a la persona que hay detrás del mejor futbolista mexicano.

Las voces que secundan esta narrativa se componen de personalidades como Juan Villoro, Javier Solórzano, Luis Aragonés, Julio César Chaves y Jorge Valdano. El documental plasma la estampa de un hombre que busca la perfección en cada meta que se plantea.

F. L.: ¿Cuáles son los sueños o metas que te faltan por cumplir?

H. S.: Son varias, en este caso ésta (el documental) es una de ellas, porque se retrasó y ojalá se termine con el éxito que sabemos que va a tener.

En el caso del futbol sigo en mi faceta de director técnico y estoy involucrado en el futbol como comentarista y ya dependiendo más adelante veremos lo del tema de la biografía, el libro.

No quisiera develar más secretos para que, espero en dios, tenga la fuerza y la posibilidad de conseguirlos.

Javier Padilla, el director, destaca que es el único documental oficial que se le ha hecho a Hugo Sánchez, “nadie lo había hecho desde que se retiró en el 98 ni antes que ya había logrado todo”, por lo que considera es una obligación para todo mexicano ver esta historia “del mejor deportista mexicano que nos ha dado este hermoso país“.

F. L.: Referentes:

H. S.: Dentro del futbol, en su momento, fueron mis hermanos y mi padre. Posteriormente ya empecé a conocer el futbol mexicano y tuve referentes como Enrique Borja, Arón Padilla, Luis Regueiro; Pumas, porque mis hermanos jugaban en Pumas y luego yo también inicié en Pumas; Horacio Casarín, Luis “Pirata” Fuente, Chava Reyes.

Luego estaba a nivel internacional Pelé. Pelé fue mi referencia y sobre eso me basé.

F. L.: Comida Favorita

H. S.: Cuando estoy en México es la mexicana y cuando estoy en España es la española. Me gusta comer bien y mucho, mucho en cuanto a variedad, y ahora el que más me gusta es el mole de cadera que dan en Puebla.

Foto: cortesía

F. L.: Por qué ser dentista

H. S.: Quería una carrera que no me afectara y me distrajese del futbol y tengo unos primos que eran dentistas y charlando con ellos me dijeron que sí está muy bonita la carrera, pero no era muy pesada como la medicina, entonces terminé mi carrera de dentista, haciéndole caso a mi madre. Terminé la carrera por educación, por cultura y para que, el día de mañana, cuando saliera a la cancha a jugar, tuviese un respaldo mental, porque si una lesión o una enfermedad me truncaba mi carrera como futbolista me quedaba sin nada.

En cambio una carrera me daba la oportunidad de entrar a la cancha a divertirme y a pasarla muy bien sin preocupaciones.

Hugo Sánchez se hace presente con su nuevo documental “Hugo Sánchez: El gol y la gloria”, disponible en Amazon Prime Video, una historia que devela las obsesiones del futbolista mexicano y su ascenso para consolidarse como el mejor en el país.

