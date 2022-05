Kristen Stewart y Léa Seydoux, glamour francés y estadounidense en Cannes

Kristen Stewart y Léa Seydoux han acaparado esta noche el protagonismo en la alfombra roja de Cannes en el preestreno de “Crimes of the future”, un thriller de terror tecnológico de David Cronenberg que compite por la Palma de Oro.

Stewart, con un crop top de pedrería y una falda larga blanca, y Seydoux, con un vestido negro con transparencias, han posado junto a Cronenberg y Viggo Mortensen, protagonista del filme y actor fetiche del director canadiense.

Intérprete y cineasta se han cruzado elogios en declaraciones al canal del festival. “Cuando contratas a Viggo contratas no solo a un actor, también a un guionista, un fotógrafo… es una colaboración completa“, ha dicho Cronenberg.

Para Mortensen rodar con él es “como trabajar con un recién salido de la escuela de cine“, por el entusiasmo que pone y que transmite.

Según ahondó Stewart, “hay poca gente con una voz tan reconocible” en cada una de sus obras. Con esta edición Cronenberg ha tenido seis en competición, la primera de ellas “Crash”, premio especial del jurado en 1996.

Seydoux, por su parte, se mostró feliz de poder defender la película con su presencia. El año pasado tres filmes suyos optaron a la Palma de Oro (“The French Dispatch”, “France” y “The story of my wife”) y otra, “Tromperie”, se proyectó fuera de concurso, pero ella no pudo viajar a Cannes porque se contagió de Covid.

Completó el glamour en la alfombra roja de este lunes la actriz estadounidense Sharon Stone, con un escote palabra de honor verde esmeralda, y su compatriota Maggie Gyllenhaal con un vestido negro de manga larga y generoso escote en V.

* Con información de EFE.

