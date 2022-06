‘Lightyear’: Entendiendo el origen del guardián espacial

Lightyear no solo cuenta el origen del guardián del espacio, también es una cinta que se enlaza con las películas de Toy Story, porque incluye un sinfín de referencias sobre la misma saga.

Lightyear, el resumen

Buzz Lightyear y su tripulación aterrizan en T’Kam Prime, un planeta extraño, en donde quedan atrapados, luego de sufrir un ataque de insectos gigantes y de que su nave resulte averiada.

Este hecho orilla a Buzz a perseguir una nueva misión; lograr la hipervelocidad para salir del planeta. Pero luego de su primera prueba de pilotaje para conseguirlo, descubre que rompió la barrera del tiempo, mientras él se ausentó por algunos minutos, en T’Kam Prime pasaron más de 4 años. Foto: Cortesía de Disney.

Aunque esto no detiene al guardián espacial, quien se enfoca en realizar varias pruebas aunque esto implique perderse en el tiempo. Pero después de diferentes intentos fallidos, descubre que la vida no es como la recuerda y que ya no cuenta con el respaldo del Comando Estelar. Así que decide huir para alcanzar su objetivo.

Cuando finalmente alcanza la hipervelocidad, aterriza en un T’Kam Prime más hostil que el de la última vez, ya que el planeta parece estar invadido por una legión de robots. Pero Buzz Lightyear logra escapar de esta situación, gracias a la ayuda de Izzie, Mo y Darby, integrantes de la patrulla Zap Jr. Foto: Cortesía de Disney

Quienes le dicen a Buzz que su última misión lo mantuvo fuera del planeta por 20 años y que T’Kam Prime fue invadida por Zurg y su ejército robot.

Aunque Buzz Lightyear y la patrulla Zap Jr. tienen planes distintos, crean una alianza para detener a Zurg. Esto provoca una batalla entre Buzz y Zurg, de la cual, el guardián espacial sale victorioso, para comprender que su misión nunca fue lograr la hipervelocidad, sino, adaptarse a T’Kam Prime para forjar una nueva historia.

Aspectos que vale la pena considerar

A través de las aventuras en las que se embarga el guardián espacial, se pueden reconocer referencias a Toy Story, un ejemplo de ello son: la nave de Buzz, frases icónicas del guardián del espacio, las diferentes funciones que tiene el traje de Buzz y el combate entre Buzz y Zurg, ya que este incluye escenas similares al videojuego que aparece en Toy Stoy 2. Foto: Cortesía de Disney.

Por otra parte, se pueden ver pequeñas referencias a Star Wars, ya que los guardianes espaciales utilizan sables de luz para luchar contra los insectos. Y por si fuera poco, la música de Lightyear es muy similar a la que Toy Story presenta.

Sobre la fotografía y la animación, estos elementos resultan adecuados, pues incluyen escenas de acción bien logradas y efectos de luces que crean una atmósfera espacial oportuna, que permite embarcarse en la aventura. Foto: Cortesía de Disney

Elementos que pudieron mejorar

Por otro lado, debido a que la película pasa de un conflicto a otro, se ve desaparecer rápidamente a algunos personajes, para introducir a otros, lo cual deja pequeños huecos en la historia. Al mismo tiempo, esto ocasiona que la aparición de ciertos personajes pueda parecer innecesaria, ya que no logran enganchar con sus propias historias.

Foto: Cortesía de Disney

Pero de forma general, este acercamiento en Lightyear nos deja conocer más sobre el universo de Toy Story de una forma acertada, ya que no crea una historia forzada para presentar a uno de los personajes principales de la saga.

Nota

La película incluye dos escenas poscréditos, una de ellas podría advertir sobre una secuela.

