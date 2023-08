Michael Jackson: Documentales y biopics que retratan al “rey del pop”

Jaafar Jackson y todo lo que sabemos sobre la biopic de Michael Jackson

Este 29 de agosto el cantautor y productor estadounidense Michael Jackson estaría cumpliendo 65 años de edad, así que para conmemorar su impactante trayectoria te compartimos algunos documentales y biopics que ofrecen un vistazo profundo a la vida del artista.

1. Michael Jackson: The One (2004)

El documental Michael Jackson: The One narra de modo retrospectivo la carrera del rey de pop, pasando por su niñez, hasta llegar a la publicación de su disco recopilatorio Number Ones (2003).

En este metraje se incluyeron entrevistas con diferentes artistas como Beyoncé, Missy Elliot y Quincy Jones, quienes discuten sobre la influencia que generó Jackson a lo largo de su carrera, además de algunos clips de los videos musicales del artista.

2. Michael Jackson: Esto es todo (2009)

Esta película documental contiene material que fue recopilado a lo largo de los últimos conciertos de Jackson, quien preparaba su regreso a los escenarios. En ella se pueden ver entrevistas, ensayos e imágenes detrás del escenario.

La mayoría de este filme se rodó en el año 2009 en el Staples Center de Los Ángeles y The Forum en Inglewood, California, cuando el cantante preparaba una serie de espectáculos.

3. Michael Jackson: La vida de un ídolo (2011)

Este largometraje de casi dos horas y media representa un tributo a Michael Jackson y hace un repaso de su carrera, desde sus inicios con los Jackson 5, hasta su estrellato como solista, para recordar los momentos más emblemáticos del artista.

El documental fue dirigido por Andrew Eastel (The Dog Rescuers, 2014-2020) y producido por un amigo de la infancia de Michael Jackson, David Gest. Incluye detalles de su niñez; aspectos sobre los proceso judiciales que enfrentó, una entrevista inédita de Rebbie Jackson, la hermana mayor del cantante; además del testimonio de su tío y de otro de sus hermanos.

4. Michael

Aunque aún no se ha revelado la fecha de su estreno, se confirmó que la biopic será protagonizada por Jaafar Jackson, el sobrino del intérprete, y que ofrecerá un profundo retrato del intérprete de ‘Thriller’. La cinta será dirigida por Antoine Fuqua, quien estuvo a cargo de Bullet Train (2022).

