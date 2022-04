‘Moon Knight’: ¿Cómo se conecta con Doctor Strange y el Multiverso de Marvel?

Hace un par de semanas se estrenó por Disney+ ‘Moon Knight’, serie que busca presentar un enfoque fresco, el cual en apariencia se separaría del resto del Universo cinematográfico de Marvel (MCU). O eso se creía, porque algunas escenas la ligan directamente con ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Comencemos por el principio. El título protagonizado por Oscar Isaac, Ethan Hawke y May Calamawy, cuenta la historia de un vigilante nocturno que aprovecha los poderes del dios egipcio de la Luna para acabar con el crimen y librar al mundo de una amenaza silenciosa.

A diferencia de los primeros cómics del personaje creado por Doug Moench y Don Perli, la serie de Disney+ no toma como punto de inicio la vida del mercenario Marc Spector, sino de su personalidad principal: Steven Grant.

Foto: Marvel.

Este sufre un trastorno de identidad disociativo (TID) el cual lo lleva a desarrollar distintas personalidades y de ahí surge ‘Moon Knight’, un guardián de la noche que podría ser el complemento que el Multiverso necesita.

Se ha insistido que el título de streaming no se conecta, directamente, con todas las películas del estudio. Sin embargo, algunas escenas en la serie revelan que quizá esto no sea del todo cierto.

En primera instancia, en una de las escenas –en las cuales el Caballero Luna hace su aparición en las calles de Londres– aparece al fondo uno de los icónicos autobuses rojos de dos pisos con el anuncio de GRC (Consejo de Repatriación Global).

Foto: Marvel

Esta institución se conoció por primera vez en ‘The Falcon and The Winter Soldier’. La misma estaba encargada de proteger a los refugiados desplazados después del chasquido de Thanos que terminó con la mitad de la población mundial.

De eso se deduce que la historia de ‘Moon Knight’ tiene lugar en algún momento de 2024, justo el mismo tiempo en el cual se ancla el comienzo de la trama en ‘Spider-Man: No Way Home’. Es decir, meses después de los eventos de ‘Avengers: Endgame’.

Sí, la misma película en la cual Doctor Strange realiza un conjuro, para que todas las personas que saben sobre la identidad del superhéroe adolescente se olviden que Spider-Man es Peter Parker.

Foto: Sony Pictures.

El giro inesperado en la serie de streaming es que esta se podría conectarse directamente con la entrega de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, próxima a estrenarse.

En ‘Moon Knight’ se cuenta que los seres más poderosos del panteón egipcio se conocen colectivamente como la Enéada, un grupo de nueve dioses antiguos cuyo poder superaba infinitamente al resto de su especie.

Es posible que tanto Khonshu como Ammit, sean dos de estos dioses. Se especula que ellos podrían ser los verdaderos villanos en la segunda parte de Doctor Strange. Esto porque WandaVision anticipó, de alguna manera, la aparición del más peligroso de todos estos Dioses Mayores.

La serie de Disney+ hace otros guiños que la liga directamente con el MCU, aunque no hay nada confirmado por parte del estudio.

