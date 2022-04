Netflix sorprenderá con nuevas producciones en México

Un “reality show” que reúne los egos y dramas de tres mujeres icónicas del espectáculo mexicano, una serie retro de detectives, la versión mexicana de un popular programa de comida japonés y la continuación de afamadas series nacionales son la promesa de Netflix para Latinoamérica en los próximos meses.

La plataforma de “streaming” anunció este jueves que uno de sus próximos estrenos será el programa de telerrealidad “Siempre reinas” en el que las actrices y cantantes Lorena Herrera, Laura Zapata, Sylvia Pasquel y Lucía Méndez, todas con grandes trayectorias y polémicas vidas y declaraciones, lucharán contra su ego y sus explosivas personalidades para realizar un proyecto en conjunto.

Extracto del reality show “Siempre reinas”. Foto: Netflix

Asimismo, el país vivirá la llegada del popular programa de comida japonés “Iron Chef” en su versión mexicana en donde la competencia de culinaria se centrará en la mezcla la cocina tradicional del país con excéntricos ingredientes que retarán a sus participantes.

Esto se llevará a cabo bajo la conducción de la cantante Paty Cantú y el chef Poncho Cadena.

En cuestiones de ficción, Luis Gerardo Méndez encabeza los estrenos con la serie “Belascoarán Shayne”, una historia creada por el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II que sigue las aventuras de un detective privado “chilango” del entonces Distrito Federal, que narrará sus propias vivencias en el México de los años 70. View this post on Instagram A post shared by Netflix México (@netflixmx)

Además de Méndez, la serie contará con las participaciones de Paulina Gaitán e Irene Azuela. Sin embargo, todavía no cuenta con una posible fecha de estreno.

Tras el escándalo de la familia Fernández en torno a la serie biográfica no autorizada del fallecido cantante de rancheras Vicente Fernández en Televisa, Netflix mostró las primeras imágenes de “El rey, Vicente Fernández”, la serie aprobada por la dinastía mexicana que es protagonizada por el actor Jaime Camil.

Entre otras novedades se encuentra también el concurso “La firma” que se realizará en México y tendrá a líderes de la música latina internacional como jueces, tales como Rauw Alejandro, Yandel, Nicki Nicole, Tainy y Lex Borrero, para encontrar a la siguiente estrella de la industria.

El músico mexicano Saak será parte de los nuevos personajes de la nueva temporada de Rebelde. Foto: Netflix.

La plataforma también anunció que pronto se estrenará la segunda temporada de la serie “Rebelde”, el 17 de agosto será la premier de “Donde hubo fuego”, y series como “¿Quién mató a Sara?” y “Control Z” arrancarán su tercera y última temporada el 18 de mayo y el 6 de julio respectivamente.

