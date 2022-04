González Iñárritu regresa a México con su nueva película que se estrenará por Netflix

La nueva película de Alejandro González Iñárritu se entrenará globalmente en salas de cine y a través de Netflix. Con ello, el reconocido cineasta mexicano regresa a filmar en el país.

Desde 2015, cuando se estrenó ‘The Revenant’, el ganador de cinco premios Oscar no había dirigido un largometraje. Por ello, ‘BARDO, o Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades’, significa su regreso no solo al cine, sino a México para rodar aquí su nueva cinta, la cual ya se encuentra en etapa de postproducción.

Escrita por González Iñárritu y Nicolás Giacobone, la película es protagonizada por Daniel Giménez Cacho y Griselda Siciliani. Esta cinta puede ser definida como una comedia nostálgica en el marco de un viaje épico.

La misma narra la historia de un reconocido periodista y documentalista mexicano quien retorna a su país para enfrentar su identidad, sus afectos familiares y lo absurdo de sus memorias. De esta forma el personaje buscará respuestas en su pasado para reconciliarse con su presente. View this post on Instagram A post shared by 조영철 (@chogod01)

¿Cuándo se estrena la película en Netflix?

El largometraje del cineasta mexicano estaba pensado para estrenarse en cines, pero Netflix acaba de confirmar que adquirió BARDO por lo cual, antes de que finalice el otoño del 2022, la misma se exhibirá en salas de cine en Mexico y distintos países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Japón o Corea, de forma previa a que también esté disponible para los suscriptores de la plataforma.

Es de resaltar que, tal como lo hizo Alfonso Cuarón con ‘Roma’, González Iñárritu también regresa a filmar en la Ciudad de México, luego de haber construido una sólida carrera como director de cine en Hollywood. Y con una película que bien pudiera recordar sus comienzos en esta industria.

Desde el año 2000, cuando se produjo ‘Amores Perros’, él no había vuelto a rodar una cinta en el país.

