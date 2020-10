Netflix estrena su próxima producción que relata los primeros meses de la pandemia. ‘Distanciamiento social’ es una serie de antología que, en ocho episodios —por parte de los creadores de ‘Orange is the new black’— que abordará con las historias de sus personajes la incertidumbre y el aislamiento ocasionado por el COVID-19.

Ésta serie fue la primera producción anunciada por Netflix que se realizaría a distancia en media pandemia. ‘Distanciamiento social’ trabajó a través de la lejanía, consecuencia de las circunstancias, para plasmar la experiencia de aislamiento de sus personajes, mientras estos tenían que conformarse a tener contacto con sus familiares y amigos en base a la tecnología.

Organizar un funeral a través de videollamada y otras historias más traerá esta serie entre sus ocho episodios. Foto: Cortesía Netflix.

A través de esta variedad de relatos profundos y humanos, Distanciamiento social pretende ofrecer una catarsis necesaria, y capturar en imágenes este momento histórico tan tumultuoso y singular que nos toca vivir; así se lee la sinopsis.

‘Distanciamiento social’ tendrá su estreno en el catálogo de Netflix este próximo 15 de octubre. La producción estuvo a cargo de la showrunner Hilary Weisman Graham, quien a su vez fungió como productora junto a Tara Herrmann, Blake McCormick y Jenji Kohan.

El reparto muestra caras conocidas como el actor de la reconocida serie ‘The Office’, Oscar Nuñez; o la actriz Danielle Brooks, del reparto de ‘Orange is the New Black’, además de otras interesantes participaciones actorales.

La producción promete ser un reflejo del suceso histórico que vivimos todos desde nuestros hogares, al tener que confinarnos para salvaguardar nuestra salud.

Con la llegada de ‘Distanciamiento social’, Netflix nos demuestra cómo se adaptó rápidamente para contar esta historia, transformando la manera tradicional de producir una serie a distancia. Prueba de esto es que, inclusive, los actores fueron elegidos de manera remota.

