Esta serie de Netflix no tendrá su última temporada debido al Coronavirus

El Coronavirus cobró una nueva víctima en el mundo del streaming. Netflix ha anunciado que no producirá la ya anunciada cuarta temporada de ‘Glow’, por lo que la producción se quedará con tan solo tres temporadas disponibles en el catálogo de la compañía.

El drama ‘Glow’, centrado en los personajes femeninos de lucha libre, abandonará el ring. La serie esperaba una última temporada anunciada hace ya más de un año; sin embargo, la situación de la pandemia con el COVID-19 ha orillado a tomar esta decisión.

La producción se suma a la lista ahora numerosa de series que Netflix ha cancelado durante el paso del año. Liz Flahive y Carly Mensch manifestaron en un comunicado compartido por el medio Deadline la tristeza que les produce esta noticia, ya que no podrán volver a poner en la pantalla la historia de las 15 luchadoras.

La serie ya había comenzado a grabar los primeros episodios de su temporada final cuando llegó la pandemia. Foto: Netflix

La cuarta y última temporada de ‘Glow’ ya tenía algunas semanas de haber iniciado sus grabaciones cuando fue suspendida en el mes de marzo por las condiciones de la pandemia. Las condiciones de sus sets, ubicados en Los Ángeles, ponen en riesgo el producirla de vuelta y de que los miembros de staff pudiesen contagiarse.

Llevarla a cabo representaría elevar los costos significativamente, lo que representó otra mala noticia para la producción. El retraso de ‘Glow’ ocasionaría que la serie llegara hasta el 2022, una larga espera que no tendría sentido.

Foto: Netflix

‘Glow’ conforma así la lista en donde se unieron recientemente ‘The society’ y ‘Im Not Okay with This’ de las series canceladas este año por razones similares. De nada sirvió que la serie haya sido nominada en distintas ocasiones a los Emmys. Ahora ya no se conocerá el destino de este grupo de mujeres que encontraron en la lucha libre una forma de expresión.

