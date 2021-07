La inspiración detrás de ‘Fondeados’, el próximo éxito de Netflix

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

‘Fondeados’, la nueva cinta original de Netflix, llega al catálogo para ser el próximo gran éxito de la plataforma. La cinta explorará una trama nunca antes vista sin alejarse de la comedia mostrando talento detrás y frente a las cámaras.

‘Fondeados’ es una divertida apuesta que nos presentará la vida de dos ninis al borde del colapso profesional. Blas y Julio son dos amigos de la vida, tan opuestos pero tan unidos, a los que su vida les cambia después de una borrachera.

Ambos crean un video crowfunding sin recordarlo. Al despertar descubren que fue todo un éxito, por lo que ahora tendrán una inevitable introducción al mundo emprendedor para crear una app que revolucionará el mundo tech.

Detrás de este proyecto se encuentra Marcos Bucay, guionista y director mexicano cuya experiencia en proyectos como ‘Cómo sobrevivir soltero’ de Amazon Prime Video o ‘Club de Cuervos’ para Netflix, respaldan la producción.

La película llega este 23 de julio a Netflix. Foto: Cortesía Netflix.

Para conocer más sobre las inspiraciones que llevaron a ‘Fondeados’ a consolidarse, el creador y director de la película conversó con el equipo de Forbes Life. La cinta se estrena mundialmente en Netflix este 23 de julio.

Cómo nace la idea detrás de ‘Fondeados’

Todo comenzó hace cinco o seis años mientras atravesaba una etapa de desempleo sin poder vender nada de mis proyectos creativos y no veía para dónde, por lo cual puse este sentimiento que tuve en la película.

Es un sentimiento universal de toda una generación que en su mayoría se encuentra perdida y no saben hacía dónde van. Fue poner esa frustración y desahogarla en un material creativo que construyera una premisa con la que la gente pudiera identificarse al hablar de dónde queremos llegar en la vida.

Qué fue lo más complicado de unir el proceso creativo con la dirección

Lo más complicado fue venderla. Eso fue lo más difícil, es el milagro de todo creativo. Tenerla en la página hasta verla en la pantalla esos son los momentos divertidos. Para mi fue muy natural escribirla y dirigiría por que es una historia muy personal y si se la daban a alguien más probablemente ni le interese contarla aunque lo hiciera bien, entonces yo era la persona indicada para contarla. Es lo mejor que le puede pasar a un director y a un escritor, crear algo que tu estás trayendo de principio.

Foto: Cortesía Netflix.

Cuál es el factor diferenciador de ’Fondeados’ en comparación con tus otros proyectos

Esta historia nadie la ha visto en México y esta historia te va agarrar desapercibido por muchos lados por que no te esperas a dónde va. Los temas no son iguales a lo que hemos visto, los temas son mucho más extremos y alocados, creo que es una comedia mucho más arriesgada de lo que hemos visto y es mucho más honesta con lo que somos.

Habla desde el punto de vista más, si lo quieres ver así, absurdo. Son preguntas validas existenciales, creo que se diferencia por eso, por el tono y como está tratada, es muy alucinante a veces. No tiene miedo.

Qué tan difícil es hacer comedia en México en estos momentos.

Hacerla no es difícil, que le guste a la gente, es lo que lo hace difícil. Ya no sabes qué le pueda gustar a la gente, no sabes de qué la gente se pueda ofender o creo que yo, al menos, intento ponerme más en sintonía a los tiempos sin tirarle a los extremos.

La verdad siempre está en el centro, donde conviven todos los puntos de vista de tu obra. ‘Fondeados’ no es pretenciosa hacia un lado, por eso a la gente le va a gustar la película por que no te dice qué es lo que tienes que pensar o no, no se burla de alguien particular, no es una comedia racial con tintes religiosos, temas donde más se cuelga la gente para hablar de lo políticamente incorrecto.

Foto: Cortesía Netflix.

Es una comedia que vive más en lo existencial en otro plano que de verdad no se basa en esos temas. Los creadores tenemos que subirnos a su juego por que la gente ya espera algo diferente.

Cuentas con un gran reparto, ¿cómo fue trabajar con tanta gente tan diversa?

Es increíble por que es como estar echando relajo con buenos amigos haciendo una cosa divertida en la que todos aman, ¿quién se podría quejar de algo así? Estar con estas personas tan creativas me hacen más fácil la vida a mi como director.

El cast es algo que no te lo vas a esperar, no es predecible, por que yo no lo hago como tradicionalmente se hace. Yo lo baso enteramente en el talento de una persona para interpretar el personaje. Por eso es que se van a encontrar de todo, actores, no actores, influencers, improvisadores, todos del circulo que conozco, traté de agarrar a la gente más talentosa.

‘Fondeados’ cuenta con un reparto diverso de comediantes, influencers y actores. Foto: Cortesía Netflix.

Cuáles son las expectativas al estrenarse en Netflix

Mi única expectativa es que le guste a la gente. Si le gusta, yo me doy por bien servido pase lo que pase. Si el objetivo es que le guste a la gente, solito va hablar, va compartir. Quiero que la gente comente si les gustó o si odiaron a un personaje, que se apasionen con el contenido, ya sea si les guste o no.

¿Proyectas a fondeados como un proyecto que pudiera tener una continuación?

Los personajes tienen tanto jugo que se les puede sacar historias alternas. Tampoco la pienso como en ocho partes como la ‘Risa en Vacaciones’ (ríe), pero si me dices: vamos a ser una parte dos. Claro que ya la tengo aquí.

