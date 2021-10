4 razones de peso para no perderte ‘Maya y los tres’ en Netflix

‘Maya y los tres’ está causando sensación dentro de Netflix. La serie animada original de la compañía de streaming se ha posicionado entre el contenido más visto de diferentes países cautivando a los usuarios por su increíble historia y el trabajo detrás de ella.

La miniserie de nueve episodios nos transporta a una aventura fantástica. La magia se hace presente a través de una guerrera de inspiración mesoamericana que emprende un viaje para cumplir una profecía ancestral y salvar a la humanidad de los dioses del inframundo.

Un mundo donde las raíces de las culturas mesoamericanas como la azteca, la maya e inca, toman protagonismo en ‘Maya y los tres’. Las referencias culturales de cada civilización nos muestran un abanico complejo de personajes cuyas personalidades abarrotan la pantalla cargados de sentimiento y humor.

Foto: Cortesía Netflix.

Si aún no la has visto ¿Qué estás esperando? Razones sobran para emprender el viaje a una aventura que te mantendrá frente a tu dispositivo de principio a fin. Si aún no has explorado esta producción de Netflix, traemos para ti cuatro importantes razones para devorar ‘Maya y los tres’.

1. Creador de épicas historias

Detrás de esta serie animada se encuentra el talentoso mexicano Jorge R. Gutiérrez, un verdadero artista, animador, pintor, director y escritor, que ha dado vida a historias como ‘El Tigre: The Adventures of Manny Rivera’ y ‘El libro de la vida’.

Foto: Cortesía Netflix.

Este proyecto tiene varios años en la mente de Gutiérrez, quién ha considerado que las culturas precolombinas tienen los elementos suficientes para mostrar todo su esplendor en una historia de grandes proporciones como la que se desarrolla en ‘Maya y los tres’ y que anteriormente no se ha visto.

2. Vivaz animación

A los pocos minutos de comenzar el primer episodio de ‘Maya y los tres’ se puede apreciar un gran trabajo en su realización. La animación es tan detallada que incluso podemos apreciar a simple vista aspectos que nos hacen cuestionar si la animación es realmente producto de una computadora.

Foto: Cortesía Netflix.

Para este proyecto Jorge R. Gutiérrez y su equipo pasaron más de tres años construyendo este fantástico mundo. La dedicación fue tal enfocada en los detalles que por mencionar un ejemplo, el villano de la serie tiene un total de 666 calaveras en su cuerpo.

3. Reparto colosal

‘Maya y los tres’ reúne un reparto pocas veces visto. Tanto en las voces en inglés como en español, la serie animada cuenta con los más populares actores del momento que no se negaron en ningún momento en colaborar con el creador.

A algunos ya los conocía por sus anteriores proyectos, pero debido a la gran cantidad de personajes que se pueden observar en la trama, se sumaron muchos nuevos actores.

Zoe Zaldaña presta su voz a la princesa Maya, mientras que Diego Luna es Zatz. Foto: Cortesía Netflix.

Entre los artistas podemos disfrutar de las voces de Protagonizan la serie Zoe Saldaña, Gabriel Iglesias, Allen Maldonado, Stephanie Beatriz, Diego Luna, Gael García Bernal, Alfred Molina, Kate del Castillo, Danny Trejo, Cheech Marin, Rosie Perez, Queen Latifah, Wyclef Jean, Sandra Equihua, Isabela Merced, Chelsea Rendon, Joaquín Cosío, Carlos Alazraqui, Eric Bauza y Rita Moreno. Un dato curioso es que el mismo Jorge R. Gutiérrez presta su voz para el personaje del Rey Teca.

4. No tendrá más temporadas

Otra poderosa razón para ver ‘Maya y los tres’ es que la producción está pensada para ser una miniserie de tan solo nueve episodios, por lo que no tendrá más temporadas. Incluso, la producción estuvo pensada como una trilogía en sus inicios, pero el creador sabía que ningún estudio le daría luz verde para esto, por lo que optó que fuera este tipo de formato con el que llegara a Netflix.

Foto: Cortesía Netflix.

Estas son solo algunas de las tantas razones que podemos mencionar para que no pierdas el tiempo y veas ‘Maya y los tres’, una serie que, según el creador, también tiene grandes referencias a cintas como ‘El señor de los Anillos’ e incluso a ‘Street Fighter’.

Qué importa si eres chico o grande, ‘Maya y los tres’ es para toda la familia.

