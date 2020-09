Entrevista | Nic Fanciulli, de regreso a Mote Park con un espectáculo distanciado

La pasión de Nic Fanciulli por la música inició en una tienda de récords en el pueblo inglés Maidstone, hogar del icónico evento boutique The Social Festival. La doble jornada de música electrónica se ha convertido en pilar de la industria musical en el condado de Kent, producida por el sello que fundó el DJ británico hace 16 años. Este año tuvo su primera edición con condiciones de distanciamiento social.

Foto: Cortesía.

Plataformas metálicas se convirtieron en podios con espacio para cinco personas para uno de los primeros conciertos en vivo durante la pandemia. Entreteniendo a través de su talk show (formato que se ha vuelto muy popular entre DJs y productores), Nic Fanciulli espera con ansias el regreso a una normalidad donde podamos volver a bailar juntos.

Originario de Inglaterra, el DJ y productor nominado al Grammy encuentra sus raíces en la música disco. Descubriendo inspiración en artistas como Laurent Garnier y Rob Cockerton, resultando en un sonido en constante evolución que traspasa las fronteras de los géneros. Celebrando casi dos décadas en la industria musical, se ha mantenido al frente de la escena underground.

Conversamos con Nic Fanciulli para conocer la evolución de su música a través de los años, la visión para el futuro, las claves para sobrevivir en la industria y la importancia de encontrar soluciones para la música en vivo durante la pandemia:

¿Cuál fue la respuesta de la gente hacia The Social Distancing Festival?

Siendo honesto, al principio no tenía ganas de hacerlo porque no sentía que fuera lo correcto. Desde un punto de vista de DJ, es muy difícil, porque no puedes sentir lo que están haciendo las personas al estar tan separadas. Pero recibí muchos correos de gente diciendo: “llevamos cinco meses encerrados, solo queremos salir y pasarla bien, en el formato que sea”. Encontramos una solución, y aunque no será lo mismo, hace a la gente feliz.

La industria musical se ha visto fuertemente afectada por la pandemia, ¿Cuál es tu visión para el futuro de la música electrónica en este contexto?

No hay substituto: tenemos que regresar a como era antes. Nunca va a funcionar hacer soluciones distanciadas, solamente que haya una vacuna y podamos regresar. Porque toda la esencia de ir a un festival o concierto es abrazarte con tus amigos y miles de personas en un ambiente donde te sientes seguro.

¿Has estado creando nueva música durante la pandemia? ¿Te ha afectado creativamente?

Creo que ha sido el ejercicio de humildad más impactante que he vivido. Es como si de repente alguien me hubiera quitado mi balón para salir corriendo con él. Todas las veces que me llegué a quejar de los vuelos y viajes, o tocadas… Las cosas pequeñas, nunca volveré a hacerlo.

Ha sido muy extraño porque lo extraño un montón; y al mismo tiempo ha sido increíble estar con mi familia. He estado haciendo música, pero es difícil hacer sonido dance cuando aún los clubes están cerrados, entonces estoy trabajando en proyectos diferentes hacia un lado más vocal y radio friendly.

¿Cómo ha cambiado tu forma de hacer música desde que te convertiste en papá?

Empecé cuando tenía 16 años, y tuve mi primer hijo hasta los 30. Eso significó que tuve unos buenos catorce años para hacerme a la idea, y para mi suerte tengo una increíble pareja que entiende la pasión que tengo por mi trabajo. Todo se trata de balance.

A veces hablo con mis amigos DJs que no tienen hijos y se la viven de tour, en movimiento constante. Yo solía ser así, pero ahora tengo más responsabilidades y es sorpresivo porque después de tener a mi familia mi carrera mejoró más que antes. Ahora me he vuelto más estructurado.

Foto: Cortesía.

¿Qué parte del proceso disfrutas más?

Yo siempre he venido desde la pista de baile. Mi carrera ha sido sobre tocar en frente de la gente, esa es mi primera pasión, seguida de encontrar nuevos discos. El amor por la producción probablemente llegó tres o cuatro años después de que empecé como DJ, y me encanta, pero no hay mayor satisfacción que tocar música para la gente.

¿Cuál dirías que es el factor que ha hecho que tu carrera sea sostenible por tantos años?

Creo que se trata de pasión y adaptarse. No soy un DJ nostálgico por como era en el pasado, hay que seguir hacia delante, cambiar con los tiempos y estar agradecidos. Me encanta reinventarme , y cada año lo hago con un nuevo sonido, haciendo que las personas se enamoren de él.

¿Qué elementos son esenciales en la licuadora para crear música con la energía para poner a la gente a bailar?

Cuando hago un récord, todo es sobre el groove y el funk. Puede ser el tema más oscuro, o un soulful house o techno, pero necesita tener esos elementos.

También te puede interesar:

Loco Dice, eslabón perdido del hip-hop electrónico se reúne con el padrino del house

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí