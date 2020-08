La música de Loco Dice es tan energética como su personalidad. El DJ alemán nos recibe virtualmente en su hogar de Düsseldorf para compartir inspiración desde la cuarentena. El escenario de su programa semanal, ‘3 Is The Magic Number’, aparece de fondo: una pared repleta de vinilos y colores. Su colaboración con Eddie Fowlkes (productor de Detroit, a quien apoda como “El Padrino del House”) en ‘D-Town Playaz’ llegó el día de hoy a todas las plataformas, para dar a conocer otro lado del sonido de ambos artistas.

Hijo de inmigrantes de Túnez, Loco Dice se ha convertido en un exponente conocido sobre los escenarios de las esferas underground alemanas. Su sonido tira de influencias de su paso la cultura del hip-hop, hacia el movimiento techno, su propia herencia árabe y la música house. El resultado es una convergencia multicolor que él describe, en una palabra, como ‘chunky’. El productor es además un explorador de otras industrias, como la moda y el entretenimiento (parte vital de ser DJ).

Esta misma energía fue la que lo llevó a la creación de un programa estilo ‘talk show’ con invitados como Diplo, Marcelo Burlon y Carl Craig. Entre los DJs y productores se genera un diálogo de amistades e inspiraciones, donde comparten sus cosas favoritas para el público. Pero esta nueva incursión no fue lo único manteniendo al DJ Loco Dice ocupado durante el verano; en entrevista revela qué lo inspiró, cómo superó la oscuridad del aislamiento, sobre la nueva música que creó y su trayectoria en el mundo musical.

¿Produjiste música nueva durante este tiempo de cuarentena en Düsseldorf?

Honestamente, no hice nada de música en el primer mes porque la vibra no era correcta, las noticias eran cada vez peores y llegué a preguntarme si sería el fin de mi carrera. Algo me falta, y tuve que enfrentarme a mis miedos.

Llegué a la conclusión de que, como DJ, todo el tiempo estás funcionando en alta velocidad; De 0 a 100. Trabajas con energía y ésta me faltaba, sentía que mi pasión había sido arrebatada de mí, y eso me lanzó a un hoyo del que tuve que escapar. Agradecí regresar a mi hogar, donde nací y crecí con mis amigos, porque son el mejor apoyo que puedes tener.

¿Por qué decidiste perseguir la música y ser DJ como carrera?

Sabes, esto es algo que no comparto mucho, pero no crecí en una familia con dinero. Éramos pobres e inmigrantes. Mi padre se fue cuando yo era muy chico. Crecer en Alemania después de todo lo que pasó no fue fácil, y es algo que está cambiando lentamente con las nuevas generaciones. La música fue el comienzo de un escape de la pobreza y la desesperanza. Me hacía soñar, y yo creo en los sueños.

Cada vez que me sentía triste escuchaba música, y me imaginaba lo que podría hacer. Me soñaba a mí mismo como un artista hasta que se convirtió en una pasión. Inicié consiguiendo pequeños espacios, aprendiendo como funciona en el mundo del hip-hop.

Cuando llegó la música electrónica decidí que no me importaba el dinero, sino seguir mi corazón. Entré a ese mundo en un momento donde los que crecimos en el hip-hop no éramos muy bienvenidos en la electrónica, por los prejuicios hacia el género y su cultura. No se comprenden entre sí, hay una pieza que falta que encontré en mi mismo, porque entiendo ambos mundos.

En tu sello Desolat trabajas con grandes nombres de la industria y con artistas aún muy desconocidos, ¿Tiene que ver con tu propia historia?

Si, por eso siempre tengo gente nueva a mi lado. Lo que hago es que le doy la bienvenida a artistas jóvenes, les doy esa plataforma de sueños porque no veo solamente lo inmediato a mi, intento ver el panorama completo, de dónde viene cada persona. Y creo que al mismo le da un toque fresco a este tipo de música. Soy afortunado de tener un gran equipo para esto.

¿Cuál es la diferencia entre lo que produces en Desolat, y lo que haces en tu nuevo sello En Couleur?

En Couleur para mí es una oportunidad de explorar, porque Loco Dice no es solo un estilo de música. Mañana podría hacer un disco de techno y sigue siendo mío. Si conoces mi música sabes que a veces toco diferente, pero en general la gente te reconoce por un sonido, que en mi caso sería el ‘techno house’. Eso te encierra en una caja de expectativas.

En Desolat lanzo música que me gusta tocar en vivo, con un estilo muy joven para gente joven; entonces, cuando quería producir cosas más armónicas, orgánicas y emocionales me sentía incómodo sacándolas en ese sello. La creación de En Couleur me deja respirar, no hay presión, y es sólo para mi. Es un viaje de mi ego, mi salida para compartir esto con mis fans para llevarlos en mi viaje y que crezcan conmigo.

¿De dónde surge el nombre de este nuevo sello? ¿Por qué En Couleur?

Soy tunecino, y en Túnez se habla francés. Aunque yo crecí con el inglés y lo elegí (no sé hablar francés), siempre ha sido parte de mi. Es la lengua del amor, dicen, y eso es justamente lo que quiero: repartir amor. Entonces tiene estas dos partes de mi identidad y mi mensaje.

La temática del color la elegí porque yo siempre veo las cosas en color, absolutamente todo. No existe el negro y blanco, siempre es multicolor. Es la forma en la que produzco mi música: “esta canción es café, está es amarilla”. Cuando ves en mi computadora organizo todo por color, el rojo es pesado, el morado es vocal…

¿Cómo fue trabajar con Eddie Fowlkes en este nuevo EP ‘D-Town Playaz’?

Eddie es un viajo amigo; nos conocemos desde hace varios años y siempre supimos que eventualmente haríamos algo juntos. Es mi hermano y he aprendido muchísimo de él. Hace unos dos años tuvimos esta idea cuando vino a mi estudio en Alemania, estamos jugando con sonido y me di cuenta que deberíamos hacer un álbum muy house. Ahora, a través de En Couleur, fue la plataforma perfecta para lanzarlo.

