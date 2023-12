‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’ lideran las nominaciones a los Golden Globes 2024

Los premios que celebran lo mejor del cine y la televisión dieron a conocer las producciones nominadas a su 81ª edición, entre los títulos más destacados se encuentran Barbie con nueve nominaciones, Oppenheimer con ocho, además de Los asesinos de la luna y Poor Things con 7 nominaciones cada una. Conoce la lista de nominados a los Golden Globes 2024.

Mejor película dramática

Anatomía de una caída

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Vidas pasadas

La zona de interés

Mejor película: musical o comedia

Air: La historia detrás del logo

Ficción americana

Barbie

Los que quedan

May December

Poor Things

Mejor película animada

El niño y la garza

Elementos

Spider-Man: A través del Spider-Verse

Suzume

Super Mario Bros. La película

Wish

Mejor película de habla no inglesa

Anatomía de una caída

Hojas de otoño

Io Capitán

Vidas pasadas

La sociedad de la nieve

La zona de interés

Mejor interpretación femenina en una película dramática

Annette Bening — Nyad

Cailee Spaeny — Priscila

Carey Mulligan — Maestro

Greta Lee — Vidas pasadas

Lily Gladstone — Los asesinos de la luna

Sandra Huller — Anatomía de una caída

Killers of the Flower Moon. Foto: Cortesía de Apple Tv+

Mejor interpretación masculina en una película dramática

Andres Scott — Todos somos extraños

Barry Keoghan — Saltburn

Bradley Cooper — Maestro

Cillian Murphy — Oppenheimer

Colmán Domingo — Rustin

Leonardo Di Caprio — Los asesinos de la luna

Foto: Universal Pictures

Mejor interpretación femenina en una película: musical o comedia

Alma Pöysti — Hojas de otoño

Emma Stone —Poor Things

Fantasía Barrino — El color púrpura

Jennifer Lawrence — Hazme el favor

Margot Robie — Barbie

Natalie Portman — May December

Margot Robbie como Barbie en la cinta ‘Barbie’. Foto: Cortesía de Warner Bros. Pictures

Mejor interpretación masculino en una película: musical o comedia

Jeffrey Wright — Ficción americana

Joaquin Phoenix — Beau tiene miedo

Matt Damon — Air: La historia detrás del logo

Nicolas Cage — Dream Scenario

Pablo Giamatti — Los que quedan

Timothée Chalamet — Wonka

Foto: Cortesía de Warner Bros. Pictures.

Mejor interpretación femenina en un papel secundario

Danielle Brooks — El color púrpura

Da’Vine Joy Randolph — Los que quedan

Emily Blunt — Oppenheimer

Jodie Foster — Nyad

Julianne Moore — May December

Rosamund Pike — Saltburn

Foto: Cortesía de Universal Pictures

Mejor interpretación masculina en un papel secundario

Charles Melton — May December

Mark Ruffalo — Poor Things

Robert De Niro — Los asesinos de la luna

Robert Downey jr. — Oppenheimer

Ryan Gosling — Barbie

Willem Dafoe — Poor Things

Foto: Cortesía de Warner Bros. Pictures

Mejor director – Película

Bradley Cooper — Maestro

Celine Song — Vidas pasadas

Christopher Nolan — Oppenheimer

Greta Gerwig — Barbie

Martin Scorsese — Los asesinos de la luna

Yorgos Lanthimos — Poor Things

Mejor guion – Película

Anatomía de una caída

Barbie

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Vidas pasadas

Poor Things

Mejor banda sonora

El niño y la garza

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Poor Things

Spider-Man: A través del Spider-Verse

La zona de interés

Mejor canción original

Addicted to Romance — Llegó a mí

Dance the Night — Barbie

I’m Just Ken — Barbie

Peaches — Super Mario Bros. La película

Road to Freedom — Rustin

What Was I Made For? — Barbie

¡Descubre más!

‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’ entre las 10 mejores películas de 2023, según los premios AFI

‘Tótem’ y ‘El eco’ entre las películas elegibles para los Premios Oscar 2024

Mejor serie de televisión — Drama

1923

The Crown

La diplomática

The Last of Us

The Morning Show

Successions

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Mejor serie limitada de televisión, serie de antología o película realizada para televisión

La luz que no puedes ver

Bronca

Daisy Jones and the Six

Fargo

Fellow Travelers

Lecciones de química

Mejor interpretación femenina en una serie de televisión – Drama

Bella Ramsey — The Last of Us

Emma Stone — The Curse

Helen Mirren — 1923

Imelda Staunton — The Crown

Keri Russell — La diplomática

Sarah Snook — Succession

Mejor interpretación masculina en una serie de televisión – Drama

Brian Cox — Succession

Dominic West — The Crown

Gary Oldman — Slow Horses

Jeremy Strong — Succession

Kieran Culkin — Succession

Pedro Pascal — The Last of Us

Foto: Cortesía de HBO Max

Entre las series con más nominaciones a los Golden Globes 2024 destacan Succession con nueve nominaciones y The Bear y Only Murders in the Building con cinco cada una.

¿A qué hora y en dónde ver los Golden Globes?

La 81ª edición de los Golden Globes tendrá lugar en el hotel Beverly Hilton, de Beverly Hills, California el próximo domingo 7 de enero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Por el momento no se ha confirmado si la premiación podrá verse a través de TNT.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter