Nominaciones a los Óscar, de dos en dos

Hay nominaciones a los Óscar que vienen en pareja, como el caso de Penélope Cruz y Javier Bardem, que optan a una estatuilla a mejor actriz y mejor actor, respectivamente, en esta edición. O Kirsten Dunst y Jesse Plemons, que competirán por el hombrecillo dorado a mejor actriz y actor secundarios. Estos son los dos últimos ejemplos, pero no los únicos.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

“Estoy muy contento por Penélope, lo mío no tendría razón de ser sin ella, y el hecho de que haya sucedido a la vez es mágico”, dijo Bardem en rueda de prensa tras darse a conocer la lista de los candidatos. El actor español vio reconocido su trabajo en la película “Being the Ricardos”, que protagoniza junto a Nicole Kidman, también nominada.

También puedes leer:

Tres actrices cómicas serán las anfitrionas para gala de los Óscar

Los Óscar entregarán un premio a la película más votada en Twitter

Foto: EFE/Biel Aliño

Cruz, por su parte, opta al premio por su papel en “Madres Paralelas”. La actriz contó que lo estaban viendo juntos y que se puso a gritar cuando anunciaron la de su marido, que no reaccionó hasta escuchar la suya. “Cuando dijeron los nombres de las actrices ahí él empezó a gritar y yo me caí al suelo directamente y me pasé hora y media llorando”, relató la actriz.

“Grité”, dijo Kristen Dunst a USA Today sobre su reacción a la candidatura de su pareja. “Era como si pudiera liberar más mi alegría con la nominación de Jesse que con la mía, por alguna razón. Simplemente no puedo creer que ambos hayamos sido nominados juntos por la misma película”, contó la actriz. “The Power of The Dog”, la cinta por la que han sido reconocidos, lidera la carrera a los Óscar, con doce opciones de premio.

Foto: EFE/EPA/Caroline Brehman

UNIDOS POR EL ÓSCAR

Las nominaciones en tándem no son exclusivas de parejas de actores. Hace dos años, Noah Baumbach y Greta Gerwig compartieron alfombra roja como candidatos. El trabajo de Baumbach, “Marriage Story”, optaba a mejor película y mejor guion original. Gerwig, por su parte, concurría a mejor guion adaptado con “Little Women”. En esa ocasión, ninguno de los dos se fue a casa con la estatuilla.

Los que sí se alzaron con el galardón fueron la actriz Frances McDormand y su marido, el director y guionista Joel Coen, ambos por “Fargo”, en 1997. Ella, a mejor protagonista y él, a mejor guion original, compartido con su hermano Ethan. El triunfo de Coen podría haber sido por partida doble, ya que también estaba nominado a mejor dirección, un premio que finalmente se llevó Anthony Minguella por “The English Patient”.

Un año antes, otra pareja acudía a la gala con una candidatura por cabeza y por el mismo título. Pero en este caso, uno de ellos se fue con las manos vacías. Susan Sarandon recogió su premio a mejor actriz por “Dead Man Walking”, mientras que a su por entonces, y hasta 2009, marido Tim Robbins se le escapaba el de mejor director, que fue a parar a manos de Mel Gibson por “Breaveheart”.

Foto: EFE/Paul Buck

Heath Ledger y Michelle Williams fueron nominados por sus papeles en “Brokeback Mountain”, en cuyo rodaje se conocieron. En 2006, unos meses después de que naciera su hija Matilda, acudieron juntos a la gala de los Óscar. Esa noche ninguno de los dos ganó en sus respectivas categorías: mejor actor y mejor actriz de reparto. El actor recibió un Óscar de manera póstuma en 2009, tras su muerte el año anterior, por su interpretación del Joker en “The Dark Knight”.

En 2016, Alicia Vikander y Michael Fassbender optaban a mejor actriz de reparto y mejor actor, respectivamente. Ella por dar vida a Gerda Wegener en “The Danish Girl” y él por meterse en el papel de Steve Jobs en la película homónima. Vikander subió a recoger el galardón al escenario, mientras que él aplaudió a Leonardo DiCaprio, ganador en su categoría por “The Revenant”.

Hasta su separación en 2016, Angelina Jolie y Brad Pitt fueron una de las parejas preferidas de Hollywood. En 2009 ambos fueron nominados a los Óscar. Por aquel entonces, Jolie ya tenía un premio de la Academia en su estantería. Sin embargo, tuvieron que pasar once años para que Pitt se hiciese con uno.

Foto: EFE/Jimmy Morris

La interpretación protagonista de Kate Winslet en “The Reader” se impuso a la de Jolie en “Changeling” y a las de las otras tres candidatas. Sean Penn, con “Milk”, se hizo con el galardón en la categoría de mejor actor, en la que competía Pitt con “The Curious Case of Benjamin Button”.

Echando la vista un poco más atrás, hay más parejas que pasaron por esta experiencia. Por ejemplo, Elizabeth Taylor y Richard Burton, en 1967, por sus papeles en “Who’s Afraid of Virginia Woolf?”; Katherine Hepburn y Spencer Tracy, “Guess Who’s Coming to Dinner”, un año después. También Joanne Woodward y Paul Newman, en 1969, por “Rachel, Rachel”, protagonizada por ella y producida por él.

Ya en los ochenta, hubo otras parejas nominadas a la vez, como las compuestas por Julie Andrews y Blake Edwards, en 1983, y Anjelica Houston y Jack Nicholson, en 1986.

*Con información de EFE.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram