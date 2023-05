Pedro Almodóvar presenta su nuevo trabajo en Cannes

En el 2020, el cineasta manchego Pedro Almodóvar trabajó por primera vez en inglés para filmar junto a la actriz británica Tilda Swinton una nueva adaptación de la pieza teatral del dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau llamada La voz humana (2020), pero no se trataba de un largometraje, sino de un cortometraje, trabajos con los que el cineasta comenzó su carrera hace ya más de 30 años y al cual regresa hoy para trabajar con estrellas internacionales y en idioma inglés.

La buena recepción que tuvo La voz humana cuando se estrenó en la plataforma de MUBI permitió que Almodovar continuara trabajando con el mismo formato. En esta ocasión, el cineasta se lanza al viejo Oeste por primera vez en su carrera a propósito de Extraña forma de vida, estelarizada por Ethan Hawke (Día de entrenamiento, 2001) y el astro chileno Pedro Pascal (The Mandalorian; The Last of Us) en la que ambos interpretan a hombres que tuvieron un pasado romántico en medio del inhóspito y viril mundo de los cowboys con la siguiente trama:

El actor estadounidense Ethan Hawke y el cineasta español Pedro Almodóvar asisten al photocall de ‘Extrana forma de vida’ (Strange Way of Life) durante la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

Después de 25 años, el ranchero Silva (Pedro Pascal) monta a caballo por el desierto para visitar a su viejo amigo Jake (Ethan Hawke), el sheriff de Bitter Creek. Lo que sigue es una velada de intimidad compartida, recuerdos y reconciliación. Sin embargo, al día siguiente, la revelación de las conexiones de ambos hombres con un crimen local sugiere que su reunión es más que un viaje por el camino de la memoria.

El mismo Almodóvar afirmó que el cortometraje funge como una suerte de respuesta a la película Secreto en la montaña (2005) del cineasta taiwanés Ang Lee en la que dos vaqueros sostienen un tórrido romance. El tono sobrio y contenido de la película de Lee contrasta con la estridencia y el tono grandilocuente y casi operático de Extraña forma de vida.

El cortometraje toma inspiración estética y narrativa de westerns como Rancho Notorious (1957) de Fritz Lang, el clásico Johnny Guitar (1954) de Nicholas Ray-una de las películas favoritas de Martin Scorsese, vale agregar- y por supuesto la épica Duel in the Sun (1948) de King Vidor, películas que forman parte de un canón de cine clásico del que el cineasta manchego es un devoto admirador y un talentoso asimilador. Almodóvar no solamente trata de replicar esas influencias, sino explorar las posibilidades que esas películas, por limitaciones propias de la época en la que fueron hechas, no pudieron hacer.

La homosexualidad ya no es un tema tan tabú como lo era hace algunos años, sin embargo, Almodóvar reconoce que aún existen resistencias considerables ante el poderoso surgimiento de discursos de extrema derecha que amenazan con destruir lo que activistas y luchadores sociales han logrado conseguir durante décadas. En ese sentido, el romance presente en el cortometraje remite al “deseo prohibido” que existía en las películas del cineasta alemán Douglas Sirk, quien trabajó ampliamente en Estados Unidos donde realizó películas que fueron genuinamente formativas para el cineasta manchego como All that Heaven Allows (1955) o Written in the Wind (1956).

La extraña forma de vida a la que se refiere el título alude al famoso fado (género musical portugués) de Amalia Rodrigues, cuya letra sugiere que no hay existencia más extraña que la que se vive dando la espalda a los propios deseos. En su nuevo trabajo, producido por la casa de moda Yves Saint Laurent, Almodóvar nos invita atentamente a no darle la espalda a aquello que nos da placer y gozo.

