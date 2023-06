El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) celebrará su 38.ª edición del 3 al 9 de junio. Descubre las cintas que formarán parte de la competencia y las actividades que tendrán lugar en el festival.

Cintas que serán proyectadas

En la Gala de Inauguración se proyectará el film Asteroid City, del cineasta estadounidense Wes Anderson, mismo que hace unos días debutó en el Festival De Cannes. Y aunque todavía no se ha revelado el título del largometraje que será proyectado durante la Gala de Clausura, se anticipó que será una sopresa agradable.

Entre las cintas que se proyectarán fuera de competencia se encuentran: Disco Boy, de Giacomo Abbruzzese; Flamin’ Hot, de Eva Longoria; Hijos de perra | Strays, de Josh Greenbaum; Raíces: Alicia Cervantes, de Erik Uribe y When you finish saving the world, de Jesse Eisenberg, tan sólo por mencionar algunas.

Películas que competirán en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Premio Mezcal

Las cintas que competirán por el Premio Mezcal que reconoce a lo mejor el cine mexicano en géneros documental y de ficción son:

FICCIÓN

Adolfo, de Sofía Auza (México, Estados Unidos)

Amor y matemáticas, de Claudia Sainte-Luce (México)

Heroico, de David Zonana (México, Suecia)

Martínez, de Lorena Padilla (México)

Mujeres del alba, de Jimena Montemayor Loyo (México)

Rabia, de Jorge Michel Grau (México)

DOCUMENTAL

Ch’ul be, senda sagrada, de Humberto Gómez Pérez (México)

La frontera invisible, de Mariana Flores Villalba (México)

Kenya, de Gisela Delgadillo (México)

Toshkua, de Ludovic Bonleux (México, Estados Unidos, Francia)

Una jauría llamada Ernesto, de Everardo González (México)

Largometraje Iberoamericano de Ficción

En la categoría que premia a las películas de ficción producidas en uno o más países de Iberoamérica se encuentran títulos como:

20,000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola Solaguren (España)

Almamula, de Juan Sebastián Torales (Argentina, Francia, Italia)

Las buenas compañías, de Silvia Munt (España, Francia)

Diógenes, de Leonardo Barbuy La Torre (Perú, Francia, Colombia)

Great Yarmouth – Provisional Figures, de Marco Martins (Portugal, Reino Unido, Francia)

Las hijas, de Kattia G. Zúñiga (Panamá, Chile)

La pecera, de Glorimar Marrero-Sánchez (Estados Unidos, Puerto Rico, España)

La piel pulpo, de Ana Cristina Barragán (Ecuador, México, Grecia, Alemania, Francia, Italia)

Tengo sueños eléctricos, de Valentina Maurel (Bélgica, Francia, Costa Rica)

Premio Maguey

Entre las cintas que competirán por el premio que promueve y celebra a lo mejor de la filmografía LGBTQ+ se encuentran:

20,000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola Solaguren (España)

Almamula, de Juan Sebastián Torales (Argentina, Francia, Italia)

Las buenas compañías, de Silvia Munt (España, Francia)

El castillo, de Martín Benchimol (Argentina, Francia)

Cross Dreamers, de Soledad Velasco (Argentina)

Desperté con un sueño, de Pablo Solarz (Argentina, Uruguay)

In Bed, de Nitzan Gilady (Israel)

Kenya, de Gisela Delgadillo (México)

Kokomo City, de D. Smith (Estados Unidos)

Little Richard: I Am Everything, de Lisa Cortés (Estados Unidos)

Liuben, de Venci D. Kostov (Bulgaria, España)

Llamadas desde Moscú, de Luis Alejandro Yero (Cuba, Alemania, Noruega)

Medusa Deluxe, de Thomas Hardiman (Reino Unido)

Mutt, de Vuk Lungulov-Klotz (Estados Unidos)

Passages, de Ira Sachs (Francia)

Till the End of the Night, de Christoph Hochhäusler (Alemania)

Hecho en Jalisco

En la sección que impulsa y reconoce a las producciones realizadas en Jalisco se perfilan títulos como:

LARGOMETRAJES

Allá, cartas al corazón, de Montserrat Larqué (México)

Martínez, de Lorena Padilla (México)

Niños Héroes, las tres finales del Atlas FC, de Alejandro Tavares López (México)

Raíces: Alicia Cervantes, de Erik Uribe (México)

Redes: Juegos de la vida, de César Aréchiga (México)

Telephone, de Jerzain Ortega (México)

Un territorio sin nosotrxs, de Pablo Márquez Cervantes (México)

CORTOMETRAJES

Él, detrás del arma, de Gabriel Esdras Hernández Morales (México)

El legado del fuego, de Eliseo Chirino Sandoval (México)

La vieja y el cuervo, de María Lucía Bayardo Dodge (México)

Showcase de series

Por primera vez, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara presentará de forma exclusiva capítulos de estreno de algunas series que llegarán a diferentes plataformas digitales, entre ellas:

Libre de reír, de Maite Alberdi (México); con dos episodios

El show, de Diego Enrique Osorno (México)

La vida de nosotras, de Bárbara Barrera Morales (Chile)

¡Descubre más!

Las 5 películas más ovacionadas del Festival de Cannes 2023

El drama legal que se llevó la Palma de Oro en Cannes 2023

Actividades que formarán parte del FICG

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara tendrá como invitado de honor a Italia y rendirá homenaje a las actrices Arcelia Ramírez y Eréndira Ibarra, así como al editor de cine Roberto Perpignani.

También contará con una experiencia virtual e inmersiva, exposiciones dedicadas a ilustradores y artistas, además de master classes dictadas por figuras como el editor italiano Roberto Perpignani, el escritor y director Paolo Genovese y la actriz y productora mexicana Karla Souza.

Ádemás, esta, su próxima entrega será dedicada a la memoria del fundador del Festival Raúl Padilla López, quien perdió la vida este 2023.

¿Dónde?

El FICG se celebrará en distintas sedes ubicadas en Guadalajara, sin embargo, la principal de ellas será la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. La Ceremonia de Inauguración se llevará a cabo en el Auditorio Telmex y la Clausura se vivirá en la Sala Plácido Domingo, del Conjunto Santader de Artes Escénicas.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter