Se revelan las primeras imágenes de Charlize Theron en ‘Rápidos y Furiosos 10’

‘Rápidos y Furiosos’ parece no tener final. Desde el año pasado se supo que la décima entrega de esta franquicia estaba en preproducción y se filmaría junto con ‘F11′. Pero una de las grandes sorpresas que se acaban de confirmar es el regreso de Charlize Theron a esta saga.

Recordemos que la actriz nacida en Sudáfrica fue una de las villanas que le hizo la vida imposible a Dominic Toretto (Vin Diesel) y su equipo durante la octava entrega. Ahí el personaje de Cipher, interpretado por Charlize Theron, tuvo la capacidad de dominar las decisiones de Toretto por medio de amenazas. De esta forma lo orilló a participar en su plan para secuestrar armas nucleares, aunque esto implicara traicionar a sus amigos, quienes se pusieron en contra de él.

Esta villana también fue la responsable de traer al peligroso hermano de Dom: Jakob, interpretado por John Cena, en ‘Rápidos y Furiosos 9′, cinta en la cual fue capturada por Mr. Nobody (Kurt Russell), aunque al final logra escapar. Eso dejó abierta la posibilidad para que continuara como parte de la saga.

“House of the Dragon”, precuela de “Game of Thrones”, se estrenará en agosto View this post on Instagram A post shared by Charlize Theron (@charlizeafrica)

Ahora fue la misma actriz, quien, a través de su cuenta en Instagram, confirmó su aparición en ‘F10′. Con el mensaje de “She’s back baby”, y una foto en blanco y negro en lo que puede ser una especie de elevador, su personaje aparece con nueva imagen y dos maniquíes atados al lado de ella.

La saga continua

Dirigida por el habitual de estas películas, Justin Lin, la nueva entrega contará con muchas caras conocidas como el mismo Vin Diesel, Michelle Rodríguez y Nathalie Emmanuel, así como el resto del equipo.

Lo que no está del todo claro si el personaje de Charlize Theron tendrán la misma importancia que en las películas anteriores, puesto que, hace un par de meses, se confirmó que Jason Mamoa serán el nuevo villano en ‘Rápidos y Furiosos 10’.

De esta forma, una nueva estrella de Hollywood se unirá al elenco, luego que Diesel no lograra convencer a Dwayne Johnson para que regresará a la saga. View this post on Instagram A post shared by Vin Diesel (@vindiesel)

‘Rápidos y Furiosos 10′, también conocida como Fast X, se estrenará en cines en mayo de 2023.

