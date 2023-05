El regreso de ‘Indiana Jones’ desde Cannes

Trás una trayectoria de más de cincuenta años, el actor Harrison Ford fue condecorado con una Palma de Oro honoraria a su carrera en la edición 76 del Festival de Cannes en el marco de la presentación de la sexta entrega de la saga de Indiana Jones titulada Indiana Jones and the Dial of Destiny, dirigida por el cineasta James Mangold, acompañado por los actores Phoebe Waller Bridge (conocida por la serie de televisión Fleabag), el extraordinario actor danés Mads Mikkelsen (de la serie de televisión Hannibal) y el astro español Antonio Banderas.

Ford compartió anécdotas y reflexiones sobre su amplia trayectoria, en la que se encuentran personajes tan icónicos como el ya mencionado Indiana Jones, además de Han Solo en la saga de Star Wars y su rol como hombre de acción en películas como El fugitivo (1993) o Avión Presidencial (1997). El legendario actor no dejó de mostrar su seco y peculiar sentido del humor, característico de su sobria personalidad, en la que la recepción de los asistentes fue sumamente calurosa, lo cual lo conmovió hasta las lágrimas.

Indiana Jones (Harrison Ford) en Indiana Jones y el dial del destino. Foto: Cortesía de Disney+.

Ford recordó su amistad con la pareja de cineastas franceses Jacques Demy (Los paraguas de Cherburgo, 1964) y Agnes Vardá (Rostros y pueblos, 2017) en California durante los años 60 y los difíciles primeros años de su carrera antes de la llegada de Star Wars a su vida. Ford llegó a la mítica alfombra roja acompañado de su esposa, la actriz Calista Flockhart, quien vivió un momento bastante incómodo cuando al llegar a las butacas para ver la película, se percató de que su asiento estaba asignado en la fila de atrás en la que estaba en su esposo, situación que pareció incomodar al director artístico del Festival, Thierry Fremaux.

Por otro lado, la nueva entrega de la saga de Indiana Jones fue recibida con entusiasmo por gran parte de los asistentes al Festival, aunque también hubo un sector de la prensa y crítica internacionales que quedaron profundamente decepcionados y que señalaron que la magia del personaje se quedó ya en décadas pasadas, recordando que la anterior entrega de Indiana Jones, titulada The Kingdom of the Crystal Skull de 2008 también fue recibida tibiamente por el público y la crítica.

Teddy (Ethann Isidore), Helena (Phoebe Waller-Bridge) e Indiana Jones (Harrison Ford) en Indiana Jones y el dial del destino. Foto: Cortesía de Disney+.

Muchos de los asistentes a la presentación de la película comentaron la forma en la que hábilmente el cineasta James Mangold tomó el mito y la iconografía del personaje, tal como hiciera en la película Logan (2017) con el personaje de Wolverine (Hugh Jackman), para ofrecer algo mucho más interesante y estimulante que únicamente fan service para los muchos seguidores de la saga. La integración de los nuevos personajes, particularmente del villano interpretado por Mads Mikkelsen, fueron de los elementos que más se comentaron entre los espectadores, quienes durante las más de dos horas de duración de la película, disfrutaron de las persecuciones y peripecias del ya legendario (y viejo) personaje.

Aunque el oficio que muestra Mangold detrás de la cámara definitivamente no es el mismo que mostró Steven Spielberg en las primeras entregas, hay un genuino afecto por el personaje y su mito que hace de la película una experiencia entrañable que da una cariñosa despedida al hombre del sombrero y látigo.

Indiana Jones (Harrison Ford) en Indiana Jones y el dial del destino. Foto: Cortesía de Disney+.

