‘SAW X’, de la cultura al talento mexicano

La décima entrega de SAW dio un salto al pasado de su historia e involucró a la cultura Mexicana en la misma. La mejor parte es que contó con el talento de dos actores mexicanos, quienes revelaron a Forbes Life cómo fue participar en la saga.

¿De qué trata la cinta?

En SAW X John Kramer viaja a México para someterse a un tratamiento médico experimental que promete ayudarlo con el cáncer que padece, sin embargo, descubre que ha caído en un fraude que persigue a personas vulnerables como él. Este desafortunado suceso lo empuja a convertirse en el maestro de los juegos macabros que busca justicia por su propia mano.

A pesar de ser la décima entrega de la saga, SAW X se desarrolla entre los hechos ocurridos en la primera y la segunda película para ahondar en los orígenes de Jigsaw.

La cinta fue protagonizada por Tobin Bell —quien retomó su papel como John Kramer— y Shawnee Smith —nuevamente como Amanda Young—. Además de los rostros conocidos se suma el talento de Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Michael Beach, Renata Vaca, además de los actores mexicanos Joshua Okamoto y Paulette Hernández.

El talento mexicano que forma parte de la franquicia

En SAW X Joshua Okamoto interpreta a Diego, el taxista que lleva a Kramer a la clínica fraudulenta, un personaje que pronto queda atrapado en los juegos macabros. Tras su participación en la saga, el actor admite que el principal desafío fue sostener sus emociones al límite durante las 12 horas del rodaje.

No obstante, señala que desde el casting se percató de que este sería uno de los principales retos, después de que le pidieron gritar, llorar y perder el control durante un minuto. “Eso me llamó la atención porque es algo que normalmente no haces, es algo muy de nicho. Después, en el set, me di cuenta de que en efecto, el desafío actoral era sostener ese estado al límite”, explica.

Foto: Canburak/Flickr

Por su parte, Paulette Hernández da vida a Valentina, la enfermera que se involucra en el tratamiento al que Kramer es sometido, quien posteriormente se ve obligada a cortarse una pierna en la historia. Para la actriz dicha escena fue una de las más icónicas no sólo por la tensión que suma a la trama sino también porque implicó mucho trabajo técnico lograr tal efecto.

Para Hernández mantener el mismo nivel emocional durante el rodaje también fue un desafío, aunque agrega que no fue el único, ya que actuar en otro idioma también la retó. “Es la primera vez que actuó en inglés, entonces me ponía nerviosa”, detalla.

Foto: Canburak/Flickr

Otro aspecto en el que coinciden los actores mexicanos es que el cine gore implica mucho trabajo técnico, extensos procesos de maquillaje y prostéticos, así como un alto nivel de concentración para mantener el rango emocional que demanda cada escena.

En palabras de Okamoto, SAW ha marcado un antes y un después en el género gore y su décima entrega demuestra el éxito que ha alcanzado la franquicia. Para ambos actores mexicanos formar parte de la saga los llena de orgullo porque a través de ella han logrado llevar una parte de México a las pantallas de diferentes países.

Foto: Canburak/Flickr

